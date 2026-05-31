"Ibon Navaro rekao klubu da odlazi": Sljedeća stanica je Crvena zvezda?

Španski mediji pišu o definitivnom rastanku Ibona Navara i Unikahe. Da li je na pomolu njegov dolazak u Zvezdu?

Izvor: MN PRESS

Dugogodišnji trener Unikahe Ibon Navaro rekao je upravi da odlazi poslije četiri sezone. Prema informacijama tamošnjeg dnevnog lista "Sur", trofejni španski stručnjak (50) saopštio je rukovodstvu kluba da je njegova misija završena i sada se očekuje sljedeći korak. A već je nagovješteno da bi mogao da dođe u Crvenu zvezdu.

"Trener je već saopštio svoju odluku klubu i ekipi, iako još treba da se usaglase detalji oko njegovog ugovora", pišu španski novinari, sa akcentom na to da je Navaro pod ugovorom i za sljedeću sezonu, zbog čega bi Zvezda trebalo da plati obeštećenje za njegov "izlazak".

"Ibon Navaro će napustiti Unikahu. Odluka baskijskog stručnjaka je konačna i već ju je saopštio klubu, koji će sada morati da pronađe zamjenu za naredni projekat. Time se završava ciklus dug četiri i po godine, koji je počeo u februaru 2022. godine kada je stigao u Malagu kao nasljednik Fotisa Kacikarisa. Navaro odlazi kao najtrofejniji trener u istoriji kluba, osvojivši sedam trofeja za četiri sezone. Takođe je postao trener sa najviše pobjeda na klupi Unikahe – ukupno 180 u 261 utakmici", navedeno je.

Navaro je saopštio odluku i rukovodstvu i igračima i sada se očekuje gdje će nastaviti karijeru. Medij iz Malage piše da je sada manje vjerovatna opcija da će Ibon Navaro preći u Barselonu, uz citiranje srpskih izvora o potencijalnom dogovoru Španca i Crvene zvezde.

