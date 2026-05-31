Golman “zmajeva” potpisao za beogradski Partizan!

Čuvar mreže Bosne i Hercegovine Bekir Čordalija od nedjelje je član Rukometnog kluba Partizan, potvrdio je beogradski klub.

Doskorašnji golman poljskog Kjelcea Bekir Čordalija novoj sezoni će braniti crno-bijele boje srpskog kluba.

Čordalija je rođen u Sarajevu, a prije odlaska u inostranstvo je nastupao za Vogošću.

“Golman Bekir Čordalija iz Kjelcea prelazi u Partizan. Polako se sklapaju dijelovi slagalice za narednu sezonu, a čuvar mreže od danas novog šampiona Poljske predstavlja veliko pojačanje na golu. Reprezentativac Bosne i Hercegovine ugovor je potpisao na godinu dana, uz mogućnost da se saradnja produži na još jednu. Bekire, dobro došao u crno-bijelu porodicu”, saopšteno je iz Partizana.

Rukometaše Partizana će naredne sezone predvoditi srpski selektor Raul Gonlazes, a dosad su u beogradski tim stigla velika pojačanja poput Miloša Kosa, Ilije Abutovića, Milije Popovića, Brane Mirkovića, Vladislava Kuleša, Tobijasa Vagnera, Joava Lumbrosa i Migela Migaljona.

