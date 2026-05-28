Partizan odgovorio Vojvodini: "Služe se neistinama da nam ne bi pružili ruku, to je kukavički"

Rukometni klub Partizan oglasio se poslije skandala na meču sa Vojvodinom i prekida nakon kojeg je postao šampion Srbije.

Rukometaši Partizana odbranili su titulu i osvojili trofej u srpskom šampionatu. Međutim, meč je obilježio skandal pošto drugi meč nije završen. Novosađani su vodili sa 6:5 u 15. minutu meča i poslije toga nije odigran ni sekund. Navijači crno-bijelih dva puta su ubacivali pirotehnička sredstva na teren, prekidali meč, pa je novosadski tim odbio da se vrati na teren.

Poslije toga je stiglo saopštenje Vojvodine i njihova verzija događaja. A, sada su se oglasili i crno-bijeli i iznijeli svoje viđenje cijele situacije. Saopštenje Partizana prenosimo u cijelosti:

"Rukometni klub Partizan smatra da poslije prekida druge utakmice finalne serije plej-ofa ne smije ostati nedorečen, jer je u javnosti, odmah nakon proglašenja pobjednika u Novom Sadu, počela da se stvara negativna slika o najuspješnijoj generaciji koju je klub u svojoj istoriji imao.

Rukometni klub Vojvodina je plasirao niz neistina nakon što su igrači i stručni štab novosadskog tima odbili da se vrate na teren.

Utakmica na Slanoj Bari je prekinuta u 15. minutu, a poslije više od sat vremena pregovaranja, desila se nesvakidašnja situacija - crno-bijeli su se vratili na parket i počeli da se zagrijavaju, ali domaćin i organizator utakmice ne. Iako su svi uslovi koje je Vojvodina tražila od novosadske policije i naših navijača ispunjeni (navijači Partizana su se udaljili od ograde i opkolio ih je kordon policije), imamo saznanja da je još prije zahtjeva upućenih policiji i službenim licima protivnik donio odluku da ne nastavi utakmicu.

U svom saopštenju Vojvodina je najprije navela da je 'topovski udar povrijedio sudiju Markovića', da bi nešto kasnije izmijenila taj dio objave na društvenoj mreži Instagram i dodala kako je povrijeđen i njen igrač Fran Mileta. Postavlja se pitanje kako je Fran Mileta mogao biti povrijeđen, kada je u trenutku kada je bačeno pirotehničko sredstvo od istog bio udaljeniji nego igrači Partizana, koji su bili u zoni odbrane. To se i te kako dobro vidi na snimku utakmice, kao i to da za razliku od naših rukometaša, Fran Mileta nije imao nikakvu reakciju.

Takođe ne vidimo na koji su način navijači Partizana mogli da 'sruše i pocijepaju sajlu zaštitne mreže iza gola', kako tvrde Novosađani. Prije će biti da je spala usljed dotrajalosti i starosti.

Jasno je da se ovakvim saopštenjem i činom neizlaska na teren skreće pažnja sa finalne serije koja je trebalo da bude praznik za publiku i najbolje što naš sport može da pokaže.

Klubu koji je više od decenije dominirao u srpskom rukometu ne priliči da se služi lažima kako bi izbjegao da pruži ruku kvalitetnijem protivniku. Uostalom, još nakon prve finalne utakmice na Banjici (Partizan slavio 33:27) iz tabora novosadskog kluba istakli su da se suočavaju sa problemima tokom posljednjih mjeseci, da nisu redovno trenirali i da su po pitanju fizičke spremnosti na jako niskom nivou.

Rukometni klub Partizan zahvaljuje se navijačima na velikoj podršci i spremnosti da sarađuju kako bi se meč nastavio. Radili su ono što najbolje umiju - bodrili su svoj voljeni klub. Ostaje žal što je publika, poslije sjajne uvertire, ostala uskraćena za atraktivne poteze i golove i što se sinoćni meč umjesto u krunu sezone pretvorio u još jednu negativnu sliku koja je poslata.

Za kraj, ne možemo a da se ne zapitamo zašto se Vojvodina poziva na nepostojanje garancije bezbjednosti po zdravlje i život učesnika, za koje je kao domaćin i organizator meča u najvećoj mjeri odgovorna. Prijedlog našeg kluba da se utakmica odigra u hali SPENS, upravo iz bezbjednosnih razloga, odbijen je uz garanciju da će bezbjednosne mere na Slanoj Bari biti adekvatne, u skladu sa odlukom da se meč proglašava sportskim događajem visokog rizika. Neizlazak na sopstveni teren je kukavički potez kakav do sada nije viđen.

U trenutku kada Partizan igra najuspješniju sezonu u svojoj istoriji (osvojeni svi domaći trofeji), jasno je da je cilj Vojvodine da se skrene pažnja sa kvaliteta jedne sjajne generacije momaka, koja im je 2024. godine na istom mjestu uzela trofej Kupa, iako su ga sami sebi prije početka utakmice upisali.

Rukometaši Partizana su apsolutno zaslužili trofej namijenjen prvaku države Srbije, šteta je što su ostali uskraćeni za priliku da to još jednom pokažu na terenu."

