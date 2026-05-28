"Najbolji šuter u Americi je Srbin i ostaje u NCAA ligi"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Milan Momčilović donio je odluku da se povuče sa ovogodišnjeg NBA drafta i vratiće se na koledž, mnogi timovi ga žele poslije sjajne sezone.

Milan Momčilović se povukao sa NBA drafta Izvor: Kevin Abele/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Milan Momčilović (21) odlučio je da se povuče sa predstojećeg NBA drafta. Američki košarkaš srpskog porijekla tako je riješio da se ipak vrati na koledž. Mnogi koledž timovi su zainteresovani za njega i žele da ga vide poslije sjajne sezone koju je imao.

"Bivši krilni igrač Ajove se povlači sa NBA drafta i vraća se na koledž. Prošle sezone bio je najbolji šuter u zemlji i čeka tim", naveo je novinar Pit Tamel.

Milan pokriva pozicije krila i krilnog centra i ima sjajnu sezonu iza sebe. Igrao je na 37 mečeva, na parketu je bio prosječno 30 minuta i ima prosjek od 16,9 poena, 3,1 skok i 1 asistenciju po meču uz sjajne procente u šutu za tri poena (48,7) i sa linije penala (87,8). Veliki napredak u odnosu na prošlu sezonu i pokazatelj da je pred njim svijetla budućnost.

S obzirom na milionske ugovore i sve što se dešava na koledžima trenutno jasno je i da Milan može mnogo više da inkasira tu nego u NBA ligi i da taj naredni korak može još malo da čeka.

Ko je Milan Momčilović i da li će igrati za Srbiju?

Milan Momčilović rođen je 22. septembra 2004. godine u Viskonsinu, visok je 203cm, težak 100kg i može da igra na pozicijama krila i krilnog centra. Dijete je srpskih imigranata. Njegovi roditelji su tokom ratnih sukoba devedesetih godina stigli u Ameriku i nadaju se mnogi da ćemo ga gledati pod zastavom Srbije.

Selektor "orlova" Dušan Alimpijević je više puta naglašavao da postoje ljudi iz njegovog stručnog štaba koji prate velike talente u Americi. Među njima je sigurno i Milan koji potiče iz sportske porodice. Njegov brat Luka je takođe košarkaš, dok sestra Maja igra odbojku.

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl
