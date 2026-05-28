logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Serhio Ramos ipak neće postati vlasnik Sevilje

Serhio Ramos ipak neće postati vlasnik Sevilje

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Sevilja ipak na kraju neće biti prodata Serhiju Ramosu i grupi biznismena koju je on okupio jer se osećaju prevarenima.

sevilja odustala od prodaje serhiju ramosu zbog prevare Izvor: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Početkom mjeseca je kao "bomba" odjeknula vijest da je Serhio Ramos sa grupom investitora kupio Sevilju i da će postati vlasnik čuvenog kluba. Međutim, nekoliko nedjelja kasnije je izgleda sve propalo. Tako prenose španski mediji i tvrde da klub neće biti prodat čuvenom fudbaleru.

"Dogovor je propao i neće se dogoditi", prenosi španski "El Pais" izjavu izvora bliskom klubu i tvrdi da je propalo zbog toga što se iz kluba "osjećaju prevarenim" poslije dogovora koji je prvobitno postignut za prodaju.

Navodno je 12. maja postignut jedan dogovor koji je sada promijenjen i tvrde da je Ramos pokušao da kupi klub za ukupno 100 miliona evra umjesto obaveznih 450 miliona. Želio je da napravi "kombinaciju" i da kupi dionice kluba na drugi način i da promijeni prvobitne uslove kupovine.

"Prema onome što su nam rekli, neće biti novih razgovora sa Ramosom i njegovom grupom. Deoničari u Sevilji su bijesni na njega i okreću se drugim opcijama", piše u tekstu spomenutog portala.

Čeka se reakcija i Ramosa poslije ove odluke. Navodno je čuveni defanzivac želio da kupi klub zajedno sa investitorima iz Meksika i to je bila njegova prvobitna ideja kada je poslata ponuda i dogovorena ranija kupovina.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:35
Fudbalska revolucija u Kataru 1
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sevilja Serhio Ramos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC