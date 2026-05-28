Serhio Ramos ipak neće postati vlasnik Sevilje

Sevilja ipak na kraju neće biti prodata Serhiju Ramosu i grupi biznismena koju je on okupio jer se osećaju prevarenima.

Izvor: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Početkom mjeseca je kao "bomba" odjeknula vijest da je Serhio Ramos sa grupom investitora kupio Sevilju i da će postati vlasnik čuvenog kluba. Međutim, nekoliko nedjelja kasnije je izgleda sve propalo. Tako prenose španski mediji i tvrde da klub neće biti prodat čuvenom fudbaleru.

"Dogovor je propao i neće se dogoditi", prenosi španski "El Pais" izjavu izvora bliskom klubu i tvrdi da je propalo zbog toga što se iz kluba "osjećaju prevarenim" poslije dogovora koji je prvobitno postignut za prodaju.

Navodno je 12. maja postignut jedan dogovor koji je sada promijenjen i tvrde da je Ramos pokušao da kupi klub za ukupno 100 miliona evra umjesto obaveznih 450 miliona. Želio je da napravi "kombinaciju" i da kupi dionice kluba na drugi način i da promijeni prvobitne uslove kupovine.

"Prema onome što su nam rekli, neće biti novih razgovora sa Ramosom i njegovom grupom. Deoničari u Sevilji su bijesni na njega i okreću se drugim opcijama", piše u tekstu spomenutog portala.

Čeka se reakcija i Ramosa poslije ove odluke. Navodno je čuveni defanzivac želio da kupi klub zajedno sa investitorima iz Meksika i to je bila njegova prvobitna ideja kada je poslata ponuda i dogovorena ranija kupovina.

