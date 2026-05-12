Zvezda čeka šta će reći Serhio Ramos: Jutros kupio klub i zakomplikovao transfer

Bojan Jakovljević
Crvena zvezda čeka odluku Serhija Ramosa o Nemanji Gudelju poslije čega će na "Marakani" znati da li mogu da dovedu srpskog reprezentativca.

Slavni španski fudbaler Serhio Ramos postao je novi vlasnik Sevilje, kluba u kome je i ponikao. Prema najnovijim informacijama iz Andaluzije, konačan dogovor postignut je jutros i očekuje se da u narednim danima dođe i do zvanične potvde, pa će Sevilja tako preći u njegove ruke vjerovatno i prije završetka aktuelne sezone u kojoj je blizu da izbori opstanak.

O prodaji Sevilje se priča već mjesecima unazad, zbog vrlo loše situacije u klubu, a na kraju je otišla u ruke čovjeka koji je dobro poznaje - i osjeća. Ramos je ispred investicionog fonda "Five Eleven Capital" dogovorio da otkupi većinski dio slavnog kluba, zajedno sa svojim bratom i još nekoliko investitora, a kada se završi papirologija predstaviće i plan za izlazak iz krize u kojoj se već godinama nalaze Andalužani.

Sevilja je na raskrsnici pred narednu sezonu i očekuju se brojne promjene u upravljačkoj strukturi, kao i u igračkom kadru, dok je vrlo zanimljivo i šta će biti sa kapitenom tima Nemanjom Gudeljom.

Njegov ugovor ističe na kraju sezone i pričalo se da bi Gudelj mogao da ode u Zvezdu, potom se pojavila opet opcija da ostane, a čini se i da je reprezentativac Srbije čekao promjenu rukovodstva kako bi uopšte sjeo i popričao o svojoj budućnosti. Već sedam godina je u Sevilji i tamo se lijepo osjeća, a nedavno je pokazao i kakav je lider kada je obećao pobjede - i donio ih.

Odigrao je čak 258 utakmica za Sevilju do sada i s njom je dva puta osvajao Ligu Evrope. Igrao je još za AZ Alkmar, Bredu, Ajaks, Sporting, Tijanđin i Guangdžou.

