"Ovdje me zovu Serbiljano": Nemanja Gudelj davao izjavu, a svi su se pitali ko je misteriozna plavuša pored njega

Nemanja Gudelj je sa sestrom gledao borbe bikova i tom prilikom pričao je o Sevilji, golovima i rezultatima kluba.

Izvor: X/@ZonaMixta__

Nemanja Gudelj bio je strijelac u pobjedi Sevilje protiv Atletiko Madrida (2:1) i zahvaljujući njemu je tim pobjegao iz zone ispadanja. Slobodno vrijeme Srbin koristi za nešto potpuno nevezano sa fudbalom - koridu i borbe bikova.

"Prije neki dan sam dao gol,ali je mnogo važnije da smo osvojili tri poenau teškoj situaciji. Imamo još sedam finala", rekao je Gudelj za "OneToro TV".

Potom je kapiten Sevilje dobio pitanje od voditeljke otkud baš da ga vide na koridi.

"Da, od kada sam došao u Sevilju volim bikove, iz godine u godine učim sve više. Srbin sam, ali me ovdje zovu Serbiljano, pola Srbija, pola Sevilja, ovdje sam sa sestrom i prijateljima i uživam", zaključio je Gudelj koji se već neko vrijeme dovodi u vezu sa dolaskom u Crvenu zvezdu.

⚪️ Nemanja Gudelj, capitán del@SevillaFC, disfruta de la Novillada de la Feria de Abril de Sevilla en los tendidos:



“Ya me llaman ‘SERBILLANO’, mitad serbio y mitad sevillano. Cada vez me gustan más los toros”



@OneToroTV|#ZonaMixtapic.twitter.com/i68jjPSWZf — Zona Mixta (@ZonaMixta__)April 14, 2026

Dok je Nemanja pričao sa voditeljkom veliku pažnju privukla je prelijepa plavuša koja je bila pored njega, ali je ubrzo otkrio da se radi o njegovoj sestri. Inače, on je u braku sa Anastasijom Ražnatović, ćerkom Cece Ražnatović.

Ko je Vanja Gudelj?

Pored Nemanje bila je njegova sestra Vanja Gudelj (23). Ona se bavi tenisom i igra pod zastavom Holandije. Njen posljednji turnir bio je ITF turnir u Sabadelju (Španija) i tamo je u prvom kolu izgubila od Kineskinje Min Liu (6:3, 6:3).

Pokušava da se probije u svojoj teniskoj karijeri, ali za sada nema toliko uspjeha. Uglavnom igra na ITF turnirima nižeg ranga. Na posljednjoj WTA rang listi zauzima 1.469 mjesto, najbolji rang bila joj je 1.293 pozicija u decembru 2024. godine.

