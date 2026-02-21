Obrt oko Nemanje Gudelja: Crvenoj zvezdi se iznenada sve iskomplikovalo

Crvena zvezda je htjela ovog ljeta da dovede Nemanju Gudelja, ali situacija se iznenada komplikuje.

Izvor: Matthieu Mirville/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda naciljala je ovog ljeta nekoliko iskusnih srpskih igrača kojima ističu ugovori i mogu da dođu bez obeštećenja, a među njima je i Nemanja Gudelj. Ipak, prema najnovijim informacijama koje danas stižu iz Andaluzije, situacija oko Gudelja se iznenada komplikuje.

Činilo se da Gudelj igra posljednje utakmice u dresu Sevilje, u kojoj je već sedam godina, a sada pak postoji mogućnost da mu ugovor bude produžen pod uslovom da ekipa obezbijedi opstanak u La Ligi.

Već duže vremena situacija u Sevilji je loša i nestabilna, klub je u procesu prodaje, a trenutna upravljačka struktura smatra da bi bio dobar potez ako bi Nemanja Gudelj ostao kao "faktor stabilnosti" u novom timu koji se sprema od ljeta. Potreban im je neko ko je prošao "sito i rešeto" sa Seviljom i ko može da pomogne iskustvom, tako da je preporučeno da se ponovo sjedne za pregovarački sto sa Gudeljom i priča o novom ugovoru.

Za sada nije poznato da li je Gudelj zainteresovan za nastavak saradnje, pošto je već djelovalo da se "mislima preselio" u Beograd, ali svakako bi dosta moglo da zavisi i od ponude koju su spremili sa "Pishuana".

Gudelj je inače prije ovog obrta rekao da mu je "glava na drugom mjestu" i time je praktično najavio rastanak sa Seviljom u kojoj je još od 2019. godine, kada je "osvježio" karijeru poslije boravka u Kini. Prije toga je igrao za Bredu, AZ, Ajaks, Tijanđin, Guangdžou i Sporting, a koji je polivalentan. Znamo da može da igra kao zadnji vezni, pa štoper, čak i kao bek, a nema sumnje da bi i Crvenoj zvezdi bio vrlo koristan.