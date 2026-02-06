Crvena zvezda hoće Nemanju Gudelja: Kapiten Sevilje meta za novu Ligu šampiona

Nemanja Gudelj je želja Crvene zvezde za ljetni prelazni rok

Izvor: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Crvena zvezda želi da na ljeto dovede iskusnog srpskog defanzivnog vezistu Nemanju Gudelja (34), objavio je portal "Mozzart sport". Srpski veteran napustiće Sevilju poslije sedam godina jer će mu isteći ugovor, a Andalužani mu neće ponuditi nastavak saradnje, što je na stadionu "Rajko Mitić" pokušati da iskoriste.

Nemanja Gudelj igra duže od decenije za reprezentaciju Srbije, obukao je njen dres 74 puta, ali je kuriozitet da nikad nije igrao u Srbiji. Fudbalski je "prohodao" u Holandiji, gdje je od 1997. godine igrao njegov otac Nebojša Gudel (57)j, bivši fudbaler Partizana. Nemanja je ponikao u Bredi, upravo timu za koji je igrao njegov otac, a igrao je i za AZ Alkmar i Ajaks. Od 2017. do 2019. igrao je u Kini, poslije čega je preko Sporinga došao u Sevilju i postao jedan od njenih dugovječnijih igrača.

U španskom velikanu Gudelj je postao dvostruki šampion Lige Evrope, aktuelni je kapiten i ovu sezonu počeo je na svojoj osnovnoj poziciji defanzivnog veziste, dok je od početka decembra štoper ekipe Matijasa Almeide.

Gudelj je za Sevilju do sada odigrao čak 245 utakmice, dao devet golova i tri namjestio.