Dejanu Stankoviću ostvarena velika želja: "Od samog početka je bio za ovaj povratak"

Strahinja Eraković se vratio u Zvezdu iz Zenita, a dočekali su ga predsjednik Svetozar Mijailović i sportski direktor Mitar Mrkela

Defanzivac Crvene zvezde Strahinja Eraković (25) vratio se na "Marakanu" na pozajmicu iz Zenita, čime je ostvarena želja trenera Dejana Stankovića. Reprezentativac Srbije pod njegovim vođstvom je ušao u prvi tim crveno-bijelih u ljeto 2020. godine.

Sportski direktor Zvezde Mitar Mrkela otkrio je da je Stanković poželio da se Eraković vrati čim je i on došao nazad u Ljutice Bogdana.

"Uvijek mi je zadovoljstvo kada možemo da vratimo igrača koji je odrastao u Omladinskoj školi Crvene zvezde i koji zna šta je Crvena zvezda. Eraković je već u prvom mandatu igrao odlično, postao je reprezentativac, sada nam se vraća iskusniji nakon igranja u Premijer ligi Rusije. Strahinja Eraković je odličan igrač, profil kakav smo tražili da pojača odbranu. Dejan Stanković ga odlično poznaje i sve su to preduslovi da Eraković bude uspješan i u ovom mandatu i doprinese da tim Crvene zvezde bude jači, konkurentniji i da nastavimo sa uspjesima koje smo ostvarivali do sada", istakao je Mrkela.

"Stanković ga je i promovisao"

Šef stručnog štaba Dejan Stanković je upoznat sa kvalitetima Strahinje Erakovića, sa kojim je već radio u prvom mandatu.

"Dejan Stanković je od samog početka bio za povratak Erakovića, odlično ga poznaje, on ga je i promovisao u prvotimca Crvene zvezde. Pod njegovom komandom je Eraković postao to što jeste, tako da vjerujem da će Strahinja predvođen Dejanom Stankovićem odigrati odlično i u ovom mandatu", zaključio je Mitar Mrkela.

Strahinja Eraković je rođen 22. januara 2001. godine u Beogradu, prošao je kompletan omladinski pogon Zvezde i bio je šampion sa saigračima u svim kategorijama, uz kapitensku traku na ruci. Za "A" tim Crvene zvezde debitovao je u avgustu 2020. godine na utakmici protiv Novog Pazara, a protiv istog rivala je prvi put ponio kapitensku traku i postao jedan od najmlađih kapitena u istoriji Crvene zvezde. Eraković je tokom prvog mandata odigrao 139 utakmica i osvojio tri vezane duple krune.

Kako je Eraković igrao u Zenitu?

Strahinja Eraković (25) prešao je u Zenit u julu 2023. godine u transferu vrijednom osam miliona evra, ove sezone nastupio je u 19 utakmica za ruski tim, a prošle je bio standardan na poziciji štopera, uz "uskakanja" na mjesto desnog beka.

Eraković je sabrao 85 nastupa za ruski klub, uz šest asistencija, a posljednji meč odigrtao je 30. novembra protiv Rubina, dok je 6. decembra gledao sa klupe meč protiv Akrona.

"Strahinja Eraković nastaviće sezonu u Srbiji. Fudbalski klubovi Zenit i Crvena zvezda postigli su dogovor o prelasku defanzivca na pozajmicu. Sporazum između dvije strane važi do kraja sezone 2025/26. Fudbalski klub Zenit želi Strahinji Erakoviću puno sreće!", saopštio je ruski klub, sa kojim je Eraković pod ugovorom do kraja juna 2027.

