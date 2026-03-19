Hrvatska "ukrala" fudbalera Australiji pred Mundijal

Toni Popović je odlučio da igra za Australiju iako je hrvatskog porijekla, dok njegov igrač Adrian Segečić nije htio istim putem. Odbio je poziv selektora Australije i izabrao Hrvatsku.

Izvor: Graham Hunt / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Hrvatske zvanično je postala jača za Adriana Segečića. U pitanju je fudbaler koji je rođen u Australiji i do sada je prošao sve mlađe selekcije ove reprezentacije, međutim odlučio je u ovom martu da prihvati poziv Hrvatske i da tako promijeni sportsko državljanstvo.

Adrian Segečić (21) će tako imati priliku da ubijedi selektora Zlatka Dalića da zaslužuje mjesto u konačnom sastavu Hrvatske na predstojećem Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi, što neće biti lako kada znamo kakav tim imaju "vatreni".

Koliko god da bili jaki, Hrvatima se dopala "desetka" engleskog Portsmuta, kluba koji se takmiči u drugom rangu tamošnjeg fudbala (Čempionšip), pa su odlučili da ga ukradu Australiji. Tako je selektor Australije Toni Popović, takođe inače hrvatskih korijena, pred prijateljske utakmice protiv Kameruna i Kurasaa saznao da ne može da pozove Segečića jer je već odlučio da dođe kod Zlatka Dalića.

"Prema njemu smo se ponijeli vrlo korektno, a on je odlučio da igra za Hrvatsku. Želimo mu sve najbolje", rekao je Popović na konferenciji za medije i dodao: "Ako te Australija zove u mlađim uzrastima, a zatim dobiješ i poziv u seniorsku reprezentaciju, zar to nije dovoljan dokaz da te želimo?".

"Zar bi trebalo igraču od 20 ili 21 godine da obećam da će sigurno igrati? I sada u timu imamo mlade, perspektivne igrače. Ako ne zaigraju, treba li da strahujem da će i oni otići? Vjerovatno je za Adriana bolje što je otišao, jer ga ovako nisam spriječio da ode tamo gdje možda doista želi da bude", dodao je selektor Australije i dodao je da kod njega nije bilo dileme, odmah čim je dobio poziv Australije - odlučio je da ga prihvati.

Hrvatska igra u grupi "L" zajedno sa Engleskom, Panamom i Ganom.

"Ne bih otišao i rekao: 'Dobro, idem da zovem okolo i da vidim ko me još želi'", rekao je Popović, čime je jasno stavio do znanja koliko ga je razočarao mladi fudbaler.

Segečić je ove sezone u Portsmutu odigrao 33 utakmica i dao je pet golova, dok ima tri asistencije.

