Hrvati neće u bazen s Crnogorcima, nastao haos: "Ovo je politička odluka i opasan presedan"

Hrvati neće da uđu u bazen u Kotoru zbog toga što nosi ime "Zoran Gopčević Džimi", a za sada odluka stoji da će zbog toga Primorac morati da ih ugosti u Podgorici.

Utakmica osmine finala Evrokupa u vaterpolu između crnogorskog Primorca i hrvatskog Juga je i dalje pod znakom pitanja. Susret je zakazan za srijedu od 19 časova, a i dalje nema potvrde da li će se odigrati pošto u Hrvatskoj ponovo ne žele da igraju na kotorskom bazenu "Zoran Džimi Gopčević".

U pitanju je objekat koji nosi ime po pokojnom vaterpolisti, jednom od najvećih ikada iz Crne Gore, koga su Hrvati optužili da je bio u logoru Morinj kod Kotora i terete ga za ratne zločine, tako da hrvatski klubovi i sportisti imaju preporuku da ne nastupaju u tom bazenu. Tako je nastao problem i prošle godine kada se igrao turnir u Crnoj Gori, koji je na inicijativu Hrvatske izmješten iz Kotora u Podgoricu, dok Primorac redovno hrvatske klubove dočekuje na drugim bazenima.

Tako je sada pred novu utakmicu nastao problem, pošto iz krovne organizacije Evropskog vaterpola (EA) čekaju odluku koju će donijeti Sportski sud za arbitražu (CAS) iz Lozane, najkasnije danas do 12 časova.

"Kao što je već saopšteno, sve do donošenja konačne odluke Suda za sportsku arbitražu (CAS), koja se očekuje najkasnije do srijede, 4. marta u podne, prva utakmica odigraće se u srijedu, 4. marta, u 19 sati u Podgorici. U skladu s time, molimo VPK Primorac da preuzme sve potrebne korake kako bi se utakmica odigrala prema predviđenom rasporedu. Takođe, molimo VK Jug da obavi sve potrebne pripreme za učestvovanje na utakmici u Podgorici", navodi se u saopštenju.

Oglasio se Primorac: Politička odluka

Primorac se javio saopštenjem koje potpisuje Siniša Kovačević, predsjednik kluba, a u kome se traži suspendovanje privremene odluke.

"Više je nego očito da je EA, nakon neprekidnih pritisaka s hrvatske strane, donio političku odluku kojom favorizuje VK Jug u odnosu na naš klub, čime je direktno prekršio svoje sportsko-upravno načelo da uvijek bude politički neutralan i da štiti pravo autonomije sporta", navodi se u saopštenju Kovačevića i dodaje:

"Šire implikacije su kaljanje ugleda Zorana Gopčevića, a indirektno se narušava i integritet grada Kotora i države Crne Gore, čime se kasnije otvara prostor za pritiske prilikom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Nažalost, EA je stao na stranu politike, a ne sporta, čime je napravio ozbiljan svetski presedan i otvorio Pandorinu kutiju za buduće zloupotrebe sporta u političke i druge svrhe. Takođe, vršeni su pritisci iz naše zemlje i inostranstva na klub i na mene kao predsjednika, a sve s ciljem promjene našeg stava i pristanka na neutralni teren, odnosno prihvatanja političke odluke na štetu sporta, na način da odustanemo od igranja u našem bazenu u kojem igramo već 41 godinu", dodaje se i poručuje da Primorac nije dobio nikakvu pomoć od države Crne Gore i da ostaje pri svom stavu i čeka odluku iz Lozane.

Ko je Zoran Gopčević Džimi?

Rođen je 29. januara 1955. u blizini Kotora krenuo je da igra za Borac iz Orahovca, a od kada je sa 17 godina prešao u Primorac bio je tu do kraja karijere. Osvojio je duplu krunu sa klubom u sezoni 1985/86, a stigao je i do polufinala Lige šampiona i finala Kupa pobjednika kupova.

Za nacionalni tim je igrao od omladinskih pogona, pa je za omladinsku selekciju upisao 41 nastup. Duže od decenije bio je dio A tima, pa je za seniorski tim upisao 200 utakmica i osvoio srebro na Evropskom prvenstvu 1977. godine, zatim bronzu na Svjetskom prvenstvu u Berlinu 1978. zlato na Mediteranskim igrama u Splitu 1979. i srebro na Olimpijskim igrama u Moskvi 1980. Kakav je bio vaterpolista govori i to što je bio najbolji igrač turnira.

Kada je završio sa igranjem vaterpola 1988. godine preuzeo je Primorac i vodio ga do 1993. godine, kada je postao trener Budvanske rivijere. Ovaj klub je doveo do titule prvaka SR Jugoslavije 1994. godine, a zatim je 1998. preuzeo Niš. Vratio se u Primorac, a posljednji klub mu je bio subotički Spartak. Preminuo je na treningu ovog kluba 30. septembra 2000. godine, a u znam sjećanja na njega osim bazena postoji i ulica sa njegovim imenom, kao i memorijalni turnir na kome je u prošlosti bilo i hrvatskih ekipa.

Hrvatska tereti Zorana Gopčevića da je učestvovao u sprovođenju ratnih zločina u logoru Morinj na crnogorskom primorju. Već 2021. godine kada je riješeno da se promijeni ime bazena hrvatski klubovi su se bunili. Raniji naziv "Nikša Bićun" po narodnom heroju partizanske borbe je tada zamijenjen, a tada je poslat i dopis koji je potpisao državni sekretar u Ministartstvu turizma i sporta Hrvatske Josip Pavić.

