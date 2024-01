Crnogorci slavili, Hrvati krenuli na njih! Haos u Dubrovniku - treštao Tompson, pa izbila tuča! (FOTO)

Policija morala da interveniše nakon sukoba navijača Crne Gore i Hrvatske na vaterpolo utakmici.

Crna Gora je poslije boljeg izvođenja peteraca pobijedila Hrvatsku (15:13) u derbiju trećeg kola grupne faze Evropsko prvenstva u vaterpolu, a susret u Dubrovniku protekao je u "naelektrisanoj" atmosferi, između ostalog i zbog stalne potrebe Ivice Tucka da se buni na sudijske odluke.

Sve to se donekle prenijelo i na tribine gdje je bilo i crnogorskih navijača. Očekivano, oni su se naravno radovali golovima svoje reprezentacije, a iako vaterpolo nije sport na kome tako lako "dođe do čarki" - ipak ih je bilo. U završnici meča, dok su Crnogorci slavili gol, bijesni Hrvati su krenuli na njih i došlo je do sukoba, tako da je čak i dubrovačka policija morala da interveniše i razdvaja navijače. Takođe, u toku meča puštana je i muzika ustaškog pjevača Marka Perkovića Tompsona.

Pogledajte fotografije sukoba u Dubrovniku.

Prema informacijama hrvatskih medija, nakon svega uhapšena su četiri državljana Republike Hrvatske zbog "narušavanja javnog reda i mira te izazivanja nereda na utakmici" u Gružu, poslije čega će danas biti izvedeni pred Opštinski sud u Dubrovniku gdje će biti saslušani. Nema informacija da li je neko povrijeđen.

Što se tiče same utakmice, Hrvatska je uprkos porazu poslije penala izborila drugo mjesto i kao drugoplasirana se već plasirala u četvrtfinale.