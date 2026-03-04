logo
Kup Republike Srpske, 24. po redu u subotu u Banjaluci

Kup Republike Srpske, 24. po redu u subotu u Banjaluci

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Savez košarke u kolicima Republike Srpske organizuje 24. finale Kupa Republike Srpske u subotu u dvorani "Obilićevo" u Banjaluci.

Biljana Nedić Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Kup RS biće odigran po sljedećem rasporedu

11.15 - Svečano otvaranje: Podizanje dresova trojice istaknutih članova koji, nažalost, više nisu među živima: Goran Kršmanović, Danijel Petrušić i Elvir Modronja.

Oбраћање gostiju: Predsjednika Saveza košarke u kolicima Republike Srpske Marinka Umičevića, te zamjenika direktora JU SC Borik Jovice Keserovića

12.00 KKI VRBAS Banjaluka - KKK BIJELJINA Bijeljina
13.30 KKI VRBAS Banjaluka - KKI KOZARA Gradiška
14.30 KKK BIJELJINA Bijeljina - KKI KOZARA Gradiška
15.30 Zatvaranje Kupa Republike Srpske, dodjela pehara i medalja
16.00 Ručak u prostorijama dvorane

U 10.30 časova u prostorijama SD Obilićevo biće upriličeno otkrivanje panoa sa najuspješnijim sportistima sa invaliditetom u Banjaluci.

(MONDO)

Tagovi

Košarka u kolicima KKI Vrbas

