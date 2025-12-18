logo
Banjalučki Vrbas s ogorčenjem putuje u Zagreb, ali nema kukanja

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Košarkaški klub invalida Vrbas nastavlja sa obavezama u regionalnoj NLB ligi.

kki vrbas Izvor: Promo/KKI Vrbas

Već u subotu, 20. decembra odigraće dvije utakmice u sportskoj dvorani „Cedevita“ u Zagrebu. Prvi protivnik Banjalučanima biće ekipa KIK „Zmaj“ iz Gradačca (početak u 11.30 časova), dok će potom odmjeriti snage sa reprezentacijom Hrvatske (15 časova).

"Ponovo igramo dvije utakmice u jednom danu baš kao i nedavno na premijeri u Podgorici, ali ovog puta nastupićemo bez igrača iz Rusije. Odlazimo na megdan našem starom i dugogodišnjem rivalu iz Gradačca kojeg izuzetno poštujemo i respektujemo. Potom nas čeka okršaj sa reperezentacijom Hrvatske za koju nastupaju naši dugogodišnji igrači Ante Štimac i Ademir Demirović. Nadamo se dobrim rezultatima, a očekujemo barem jednu pobjedu za kraj prvog dijela tekuće sezone", istakao je Marinko Umičević, predsjednik Košarkaškog kluba invalida Vrbas.

Prvi čovjek banjalučkog kluba napominje kako sa velikom gorčinom ekipa putuje u glavni grad Hrvatske.

"Upravo tako. Sa velikom gorčinom idemo u Zagreb, i to zbog najnovije odluke, iskreno se nadamo privremene, o ukidanju novčanih sredstva u iznosu od 76 hiljada maraka od Grada Banjaluka. Ovdje moram dodati da izuzetno loše stojimo kako sa rezervnim dijelovima, isto tako i sa kolicima. Šta je, tu je. Imamo i nekoliko povrijeđenih igrača, ali nije vrijeme za kukanje. Biće izazovno nakon Podgorice ponovo igrati dvije utakmice, ali takav nam je raspored. Kao i uvijek oni koji izađu na teren daće sve od sebe da dostojno prezentujemo Banjaluku, Republiku Srpsku i BiH", dodao je Umičević.

(MONDO)

Tagovi

KKI Vrbas Košarka u kolicima

