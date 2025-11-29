logo
NLB liga: Slovenci opet kobni za KKI Vrbas

Autor Haris Krhalić
Poraz Banjalučana.

kki vrbas Izvor: Promo/KKI Vrbas

Košarkaški klub invalida Vrbas porazom je počeo novu sezonu u NLB ligi. U okviru prvog kola odigranog u Podgorici za Banjalučane su ponovo bili kobni igrači Parasport Slovenije koji su meč dobili sa 69:55 (12:12,17:11,16:12,24:20).

Imali su igrači iz Banjaluke bolje otvaranje susreta i u prvom periodu uglavnom su vodili. Ipak, poslije prvih 10 minuta bilo je neriješeno, 12:12. U nastavku bolje su se snašli njihovi protivnici koji su na kraju došli do trijumfa.

Najefikasniji u redovima Vrbasa bio je Vlado Švraka sa 18 poena, isti učinak na drugoj strani imao je Milan Slapničar.

U toku je druga utakmica današnjeg programa između KKI Vrbas i KK OSI Paramont.

Tagovi

Košarka u kolicima KKI Vrbas

