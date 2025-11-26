KKI Vrbas počinje novu sezonu u NLB ligi: Sa Rusima po deveti trofej!

Banjalučki klub doveo je nekolicinu novih igrača pred start sezone u regionalnom takmičenju.
paKošarkaški klub invalida Vrbas ulazi u novu sezonu NLB lige sa velikim ambicijama. Premijera je zakazana za subotu (29. novembar), kada će u Podgorici odigrati dva meča.
Prvi rival biće aktuelni šampioni Parasport Slovenija, a potom će na megdan domaćem timu KK OSI Paramont. Banjalučani, koji su osam puta slavili u ovom regionalnom takmičenju, optimizam grade na činjenici da će im u napad za novu titulu u regionalnom takmičenju pomći i ruski igrači Dinar Kamaliev, Albert Bagamanov, Vladimir Kučin i Viktor Kainov, a kasnije će se priključiti Vasilij Kočekov.
"Sa pojačanjima iz našeg bratskog kluba Krila Barse iz Kazanja ulazimo kudikamo jači za predstojeće obaveze u NLB ligi. Osim njih za nas će nastupiti Strahinja Rosuljaš (KKK Bijeljina) i Nermin Hujić (KIK Sana) i nema nikakve dileme da imamo i te kako respektabilan sastav koji može ostvariti našu želju, a to je da ponovo budemo najbolji u ovom eminentnom takmičenju", riječi su Marinka Umičevića, predsjednika KKI Vrbas.
KKI Vrbas je rekorder po broju trofeja u NBL ligi. Do sada ih je osvojio osam, od čega šest u periodu od 2014. do 2019. godine.
Vlado Švraka, jedan od glavnih poluga u redovima Banjalučana, ističe da su svi klubovi dobro pojačani za nastupajuću sezonu.
"Gotovo sve su se ekipe silno pojačale sa igračima sa strane. Biće ovo prilično kvalitetno takmičenje, a nas očekuju dva velika ispita protiv Slovenaca i Crnogoraca. Mi ćemo sa naše strane dati sve od sebe kako bismo se pobjednički vratili iz Podgorice", istakao je Švraka, koji je bio MVP za minulu sezonu regionalnog takmičenja.
Uoči početka nove sezone u regionalnom takmičenju optimista je i kapiten Banjalučana Biljana Nedić.
"Očekujem da ćemo zabilježiti dvije pobjede u Podgorici. Sigurno je da nam neće biti lako, ali mi ćemo dati srce i dušu na terenu kako bismo došli do željenog cilja. Ovom prilikom želim da se zahvalim našem predsjedniku Marinku Umičeviću, koji u ovim teškim trenucima za naš klub daje maksimum kako nam ne bi ništa nedostajalo na terenu i izvan njega", naglasila je Nedić.
DOSADAŠNJI ŠAMPIONI NLB LIGE
2008/2009 KIK Sana
2009/2010 KIK Sana
2010/2011 KIK Sana
2011/2012 KIK Sana
2012/2013 KKK K3 Sarajevo
2013/2014 KKI Vrbas
2014/2015 KKI Vrbas
2015/2016 KKI Vrbas
2016/2017 KKI Vrbas
2017/2018 KKI Vrbas
2018/2019 KKI Vrbas
2019/2020 KIK Zmaj
2020/2021 KKI Vrbas
2021/2022 KKI Zagreb
2022/2023 KIK Zmaj
2023/2024 KKI Vrbas
2024/2025 KK Parasport Slovenija
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!
(mondo.ba)