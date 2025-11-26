KKI Vrbas počinje novu sezonu u NLB ligi: Sa Rusima po deveti trofej!

Banjalučki klub doveo je nekolicinu novih igrača pred start sezone u regionalnom takmičenju.

Izvor: KKI Vrbas

paKošarkaški klub invalida Vrbas ulazi u novu sezonu NLB lige sa velikim ambicijama. Premijera je zakazana za subotu (29. novembar), kada će u Podgorici odigrati dva meča.

Prvi rival biće aktuelni šampioni Parasport Slovenija, a potom će na megdan domaćem timu KK OSI Paramont. Banjalučani, koji su osam puta slavili u ovom regionalnom takmičenju, optimizam grade na činjenici da će im u napad za novu titulu u regionalnom takmičenju pomći i ruski igrači Dinar Kamaliev, Albert Bagamanov, Vladimir Kučin i Viktor Kainov, a kasnije će se priključiti Vasilij Kočekov.

"Sa pojačanjima iz našeg bratskog kluba Krila Barse iz Kazanja ulazimo kudikamo jači za predstojeće obaveze u NLB ligi. Osim njih za nas će nastupiti Strahinja Rosuljaš (KKK Bijeljina) i Nermin Hujić (KIK Sana) i nema nikakve dileme da imamo i te kako respektabilan sastav koji može ostvariti našu želju, a to je da ponovo budemo najbolji u ovom eminentnom takmičenju", riječi su Marinka Umičevića, predsjednika KKI Vrbas.

KKI Vrbas je rekorder po broju trofeja u NBL ligi. Do sada ih je osvojio osam, od čega šest u periodu od 2014. do 2019. godine.

Vlado Švraka, jedan od glavnih poluga u redovima Banjalučana, ističe da su svi klubovi dobro pojačani za nastupajuću sezonu.

"Gotovo sve su se ekipe silno pojačale sa igračima sa strane. Biće ovo prilično kvalitetno takmičenje, a nas očekuju dva velika ispita protiv Slovenaca i Crnogoraca. Mi ćemo sa naše strane dati sve od sebe kako bismo se pobjednički vratili iz Podgorice", istakao je Švraka, koji je bio MVP za minulu sezonu regionalnog takmičenja.

Uoči početka nove sezone u regionalnom takmičenju optimista je i kapiten Banjalučana Biljana Nedić.

"Očekujem da ćemo zabilježiti dvije pobjede u Podgorici. Sigurno je da nam neće biti lako, ali mi ćemo dati srce i dušu na terenu kako bismo došli do željenog cilja. Ovom prilikom želim da se zahvalim našem predsjedniku Marinku Umičeviću, koji u ovim teškim trenucima za naš klub daje maksimum kako nam ne bi ništa nedostajalo na terenu i izvan njega", naglasila je Nedić.

DOSADAŠNJI ŠAMPIONI NLB LIGE

2008/2009 KIK Sana

2009/2010 KIK Sana

2010/2011 KIK Sana

2011/2012 KIK Sana

2012/2013 KKK K3 Sarajevo

2013/2014 KKI Vrbas

2014/2015 KKI Vrbas

2015/2016 KKI Vrbas

2016/2017 KKI Vrbas

2017/2018 KKI Vrbas

2018/2019 KKI Vrbas

2019/2020 KIK Zmaj

2020/2021 KKI Vrbas

2021/2022 KKI Zagreb

2022/2023 KIK Zmaj

2023/2024 KKI Vrbas

2024/2025 KK Parasport Slovenija

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)