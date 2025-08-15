Banjalučanin imenovan za selektora Srbije, pozvao trojicu igrača banjalučkog Vrbasa

Goran Matić, trener Košarkaškog kluba invalida Vrbas biće selektor reprezentacijeSrbije u košarci u kolicima, dok će njegov pomoćnik biti Vlado Švraka, koji će zajedno sa klupskim saigračima Perom Kuzmanovićem i Milanom Jovićem na terenu predvoditi nacionalni tim Srbije.

Izvor: Promo/KKI Vrbas

"Vaš klub, KKI Vrbas, prepoznat je kao stub srpske košarke u kolicima i rasadnik talenata i iskusnih sportski stručnjaka, koji su uvršteni na spisak reprezentacije Srbije za pripreme za učešće na Evropskom prvenstvu C divizije. Kao što je poznato takmičenje se održava u bugarskom gradu Samokovu u periodu od 4. do 13. septembra tekuće godine, a okupljanje je planirano za 28. avgust. Naša reprezentacija nije učestovala na prethodnom šampionatu i neigranjem nadolazećeg takmičenja moglo bi donijeti posljednice u vidu suspenzije i novčane kazne za naš nacionalni tim", ističe se u dopisu koji je predsjedniku kluba Marinku Umičeviću uputio predsjednik Paraolimpijskog komiteta Srbije Zoran Mićović.

Marinko Umičević je sa radošću prihvatio molbu da Goran Matić, Vlado Švraka i Milan Jović budu dio nacionalne selekcije Srbije.

"Drago nam je što su naša braća iz Srbije prepoznali naš rad i sve ono što smo mi uradili za 23 godine postojanja. S toga sam objeručke prihvatio njihovu molbu i nama je zadovoljstvo što će naš članovi biti dio velikog takmičenja kakav je evropski šampionat i samo im mogu poželjeti da ostvare dobar rezultat", izjavio je Umičević.

Zbog odlaska trojice igrača u nacionalni tim Srbije kao i trenera, KKI Vrbas naće nastupiti na turniru u Sofiji koji se održava od 26. do 28. septembra, ali će po svoj prilici putovati u Rusiju.

"Morali smo otkazati učešće u Sofiji upravo zbog reprezentativnih obaveza naših igrača jer neće imati vremena za oporavak. U svakom slučaju sa klubom iz Bugarske ostajemo u kontaktu i ugostićemo ih naredne godine na našem turniru. Što se Rusije tiče oni su nas pozvali kako bismo odigrali prijateljsku utakmicu. Njihov sponzor želi da nas zajednički počasti druženjem u Rusiji. Još uvijek tražimo slobodne termine za oba tima kao i da pronađemo pogodne letove i sve bi se ovo moglo odigrati u prvoj polovini oktobra", dodao je Umičević.

(MONDO)