Misimović potvrdio: Berbić napušta Borac, mijenja ga Paskval!

Mladi talentovani štoper Haris Berbić napušta Gradski stadion, Borac već pronašao zamjenu.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Banjalučki Borac danas je počeo pripreme za proljećni dio sezone u koju će ući sa donekle promijenjenom ekipom.

Već na prvom treningu osim opravdano odsutnog Stefana Savića koji će se sutra pridključiti ekipi vidjelo se da nema nekoliko igrača iz prvog dijela sezone, prije svega mladog štopera Harisa Berbića.

Bio je to jasan znak da on napušta klub, a to je potvrdio i predsjednik Borca Zvjezdan Misimović i otkrio na koga još crveno-plavi neće računati u nastavku sezone.

"Berbić je u završnoj fazi, pred potpisom je za klub u inostranstvu. Marčetić ide na pozajmicu u Rudar Prijedor tako da on neće biti s nama do kraja sezone", potvrdio je Misimović i dodao:

"Što se tiče pojačanja, dolazi Paskval iz Rudar Prijedora kao zamjena. Gilermo je otišao, Berba je na putu da ode, tako da dolazi Paskval. Iako Rudar ne stoji najbolje na tabeli Paskval je odradio svoje sasvim korektnom. Igrač je tip Majersa, sa kojim smo imali dobro iskustvo tako da će on biti prvo pojačanje u ovom dijelu prvenstva. Sigurno je da će biti još nekoliko imena u narednim danima, prije nego što krenemo u Antaliju na pripreme“, rekao je Misimović.

Iako on nije naveo budući klub Harisa Berbića prema informacijama kojima raspolažemo mladi štoper nastaviće karijeru u Slovanu iz Libereca, a češki klub će Borcu platiti određeno obeštećenje.

Osim pomenutog Paskvala prema nezvaničnim informacijama u Borac bi trebao da dođe, odnosno da se vrati Dino Skorup, međutim, Misimović nije želio da govori sada o imenima pojačanja.

„Ne bih otvarao spekulacije, ima dosta imena koja kruže, kod nekih transfera smo pred završetkom tako da ne bih sad stvarao dodaan pritisak, ali sigurno ćemo se pojačati sa igračima koji mogu odmah da daju doprinos.

Odlaze još trojica, Juričić nije na prodaju!

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Kao što smo najavili Borac napuštaju i Sander Kompan i Luka Zorić, ali i još jedan fudbaler koji je među vjerovatno i najvećim promašajima Borca kada su transferi u pitanju u posljednjih desetak godina.

"Sa Kopmanom i Zorićem smo raskinuli ugovore. Oni su imali taj zahtjev zbog manje minutaže i izašli smo im u susret. Raskinuli smo ugovor i sa Gilermom Sireveldom. On je odmah po dolasku imao zdravstvenih problema i nije nikako uspio da uđe u trenažni proces“, rekao je Misimović.

Tokom ove pauze pričalo se i o ponudama i mogućem odlasku najboljeg fudbalera Borca u jesenjem dijelu sezone, Luke juričića, ali u Borcu su istakli da on nije na prodaju.

"Bilo je dosta upita za Luku, ali bilo bi neozbiljno za ekipu koja pretenduje na titulu da pusti najboljeg strijelca. Nismo uopšte razmišljali o toj opciji", istakao je sportski direktor Borca Oliver Jandrić.