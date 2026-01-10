logo
Borac našao pojačanja u Prijedoru i Rumuniji: Na Gradski stadion stižu španski štoper i povratnik u vezni red

Autori Goran Arbutina Autori Dragan Šutvić
0

Abel Paskval Urbon (1996.) i Dino Skorup (1999.) postaće igrači Borca.

Abel Paskval i Dino Skorup dolaze u Borac Izvor: Goran Arbutina, MONDO

Fudbaleri Borca počeli su ove subote sa pripremama za proljećni dio sezone, u kojem će isključivi cilj biiti povratak titule na Gradski stadion.

Sa početkom priprema, klub su napustili Haris Berbić, Sander Kopman i Luka Zorić, a kako saznaje MONDO, prve novajlije biće dosadašnji štoper Rudar Prijedora Abel Paskval Urbon i povratnik u vezni red Dino Skorup.

Prema saznanjima MONDA, osim Paskvala, u Borac bi trebalo da stigne još jedan prvotimac Prijedorčana iz jesenjeg dijela sezone.

Paskval je prošlog ljeta stigao među „rudare“, zajedno sa kolonijom španskih internacionalaca. Bio je u startnoj postavi na svakoj od 19 utakmica, odradivši na 18 svih 90 minuta. Samo je u posljednjoj, 14. decembra protiv Borca u Banjaluci, odradio prvo poluvrijeme.

Na Gradski stadion bi trebalo da se vrati Dino Skorup, koji je početkom 2025. godine otišao u tabor rumunskog Sepsija, poslije sjajne evro-polusezone sa Borcem. Nije se, međutim, naigrao u rumunskom klubu, koji nastupa u drugoj ligi, pa je tako ove sezone uknjižio samo 3 nastupa u prvenstvu odigravši 36 minuta.

