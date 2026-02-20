Zvezda objavila snimak iz svlačionice: Pogledajte šta je Stanković rekao igračima

Pogledajte kako je Dejan Stanković držao govor svojim igračima nakon velike pobjede Crvene zvezde.

Izvor: Instagram/crvenazvezdafk/Screenshot

Crvena zvezda je odigrala maestralnu utakmicu i pobijedila je Lil u prvom meču šesnaestine finala. Na stadionu "Pjer Moroa" bilo je 1:0 za Zvezdu, a lako je moglo da se desi i da crveno-bijeli ostvare ubjedljiviju pobjedu, međutim neće mnogo za tim žaliti trener Dejan Stanković.

Bio je prezadovoljan viđenim i zato je "pucao od ponosa" na konferenciji za medije, dok je i tokom obraćanja u svlačionici bio više nego konkretan kada se obratio svojim igračima. Pogledajte kako je to izgledalo:

Crvena zvezda je objavila kraj njegovog obraćanja iz svlačionice na kome se vidi da je na nekoliko jezika čestitao na partiji koju su pružili, da mu je posebno drago što je plan uspio, a potom im je i "skinuo kapu". Poslije toga čuli smo aplauze i jasno je da je Zvezda u dobroj energiji napustila Francusku i već stigla u Srbiju.

Međutim, ovo je tek prva od tri komplikovane utakmice koje je Zvezda imala u kalendaru u samo sedam dana, pa tako već u nedjelju igra "vječiti" derbi, a u idući četvrtak opet dočekuje Lil i treba da potvrdi prolaz.

Šta je Stanković rekao poslije meča?

"Nisam se kockao, tu je razlika, ja sam išao na sigurno. 100 odsto. Ni sekund nisam imao dilemu da će odraditi to kako treba. Znao sam kakve profile igrača na terenu imam i šta od koga mogu da tražim. Da smo imali te odluke u zadnjoj trećini bolje, rezultat je mogao da bude i drugačiji sigurno. Okej. Potrošiš se, trčiš. Vjerovatno nisi lucidan dovoljno u završnici. Mogli smo još neki gol da damo. Išao sam na sigurno", rekao je Stanković tokom svog obraćanja.