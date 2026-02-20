logo
Igrači Lila morali da bježe od navijača: Pogledajte snimak haosa poslije poraza od Zvezde

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Vrlo neprijatne scene poslije meča Lila i Crvene zvezde, navijači domaćeg tima napali su svoje igrače.

Navijači Lila gađali svoje fudbalere bakljama Izvor: Twitter/@samstreetwrites/Printscreen

Crvena zvezda je prethodne noći nadigrala i pobijedila Lil 1:0 (1:0) na stadion "Pjer Moroa", a domaći navijači su zbog toga iskazali nezadovoljstvo čim je sudija odsvirao kraj utakmice. Čuli su se zvižduci, psovke, komešanje na tribinama, a kada su fudbaleri prišli navijačima, došlo je i do incidenata.

Nezadovoljne vatrene pristalice Lila su zbog očajne partije svojih momaka počeli da bacaju baklje na njih, tako da je bilo vrlo neprijatno. Pogledajte snimak sa lica mjesta:


Igrači su shvatili da ne vrijedi ni da im se izvinjavaju za loše partije i da je bolje da se sklone sa terena, tako da su brže-bolje pobjegli u svlačionicu dok nije došlo do većeg incidenta, pošto niko nije mogao tad ni da pretpostavi na šta su navijači spremni u tom trenutku.

Bila je ovo četvrta uzastopna utakmica bez pobjede za Lil, a slijedi duel sa Anžeom za vikend, pa zatim revanš utakmica Lige Evrope protiv Crvene zvezde u Beogradu idućeg četvrtka.

