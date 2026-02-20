Igrači Lila morali da bježe od navijača: Pogledajte snimak haosa poslije poraza od Zvezde

Vrlo neprijatne scene poslije meča Lila i Crvene zvezde, navijači domaćeg tima napali su svoje igrače.
Crvena zvezda je prethodne noći nadigrala i pobijedila Lil 1:0 (1:0) na stadion "Pjer Moroa", a domaći navijači su zbog toga iskazali nezadovoljstvo čim je sudija odsvirao kraj utakmice. Čuli su se zvižduci, psovke, komešanje na tribinama, a kada su fudbaleri prišli navijačima, došlo je i do incidenata.
Nezadovoljne vatrene pristalice Lila su zbog očajne partije svojih momaka počeli da bacaju baklje na njih, tako da je bilo vrlo neprijatno. Pogledajte snimak sa lica mjesta:
Lille fans throwing flares at their team after a 1-0 loss at home to Crvena zvezda in the Europa League#fkczpic.twitter.com/LlQiAqi4gG— Sam Street (@samstreetwrites)February 19, 2026
Igrači su shvatili da ne vrijedi ni da im se izvinjavaju za loše partije i da je bolje da se sklone sa terena, tako da su brže-bolje pobjegli u svlačionicu dok nije došlo do većeg incidenta, pošto niko nije mogao tad ni da pretpostavi na šta su navijači spremni u tom trenutku.
Bila je ovo četvrta uzastopna utakmica bez pobjede za Lil, a slijedi duel sa Anžeom za vikend, pa zatim revanš utakmica Lige Evrope protiv Crvene zvezde u Beogradu idućeg četvrtka.
