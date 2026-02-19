Lil - Crvena zvezda uživo: Prvi put prijete Francuzi

Crvena zvezda u Francuskoj počinje učešće u nokaut fazi Lige Evrope. Pratite meč uz MONDO.

Fudbaleri Crvene zvezde od 21 čas gostuju u Francuskoj ekipi Lila, koju su savladali u ligaškom dijelu Lige Evrope.

Sada je u pitanju prvi meč nokaut faze, a crveno-bijeli su oslabljeni neigranjem kapitena Mirka Ivanića i Timija-Maksa Elšnika zbog povreda, odnosno Nemanje Radonjića zbog kršenja klupske discipline.

Ipak, trener beogradskog tima Dejan Stanković istakao je u najavi da ima 22 lava, u koje vjeruje da mogu da se adekvatno suprotstave rivalu.

"Pomjerili smo granice bola, ne boli i idemo dalje. Vjerujem u ono što radim jer imam takve momke."