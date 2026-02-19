Lil - Crvena zvezda uživo: Prvi put prijete Francuzi

Crvena zvezda u Francuskoj počinje učešće u nokaut fazi Lige Evrope. Pratite meč uz MONDO.
Fudbaleri Crvene zvezde od 21 čas gostuju u Francuskoj ekipi Lila, koju su savladali u ligaškom dijelu Lige Evrope.
Sada je u pitanju prvi meč nokaut faze, a crveno-bijeli su oslabljeni neigranjem kapitena Mirka Ivanića i Timija-Maksa Elšnika zbog povreda, odnosno Nemanje Radonjića zbog kršenja klupske discipline.
Ipak, trener beogradskog tima Dejan Stanković istakao je u najavi da ima 22 lava, u koje vjeruje da mogu da se adekvatno suprotstave rivalu.
"Pomjerili smo granice bola, ne boli i idemo dalje. Vjerujem u ono što radim jer imam takve momke."
Dobar napad Zvezde, ali ipak ofsajd
Napala je Zvezda u situaciji "četiri na tri" i Seol je bio u ofsajdu prije nego što je primio loptu, šutirao i bio blokiran.
26' Prva, ozbiljna šansa za Lil!
Perin je utrčao u peterac po desnoj strani, gađao iz "mrtvog" ugla, ali nije pogodio okvir gola. Bio je snažan udarac, nešto između šuta i dodavanja, i bilo je neprijatno po crveno-bijele.
21' Čvrst nastup Zvezde
Rodrigao nije uspio da dodavanjem sa svoje polovine razvije kontru Zvezde, ali to ne kvari veoma dobar utisak koji su crveno-bijeli ostavili na početku meča.
15' Duarte se premišljao, moglo je da bude opasno po Lil
Napadač Zvezde zalomio je čuvara i pokušao da popravi poziciju na ivici kaznenog prostora, ali je potom Mandi uklizao i izbio mu loptu.
9' Još jedan korner za Zvezdu, poslije prekida
Džej Enem udario je u borbi po licu Feliksa Koreju ali nije bilo elemenata za faul ili kaznu. Igra se brzo nastavlja.
4' Prva šansa za Zvezdu, Enem!
Džej Enem je šutirao iz prve na dodavanje Naira Tiknizjana po lijevoj strani, ali pogodio malu mrežu sa spoljne strane. Čvrst start Beograđana.
1' Počelo je, odmah korner za Zvezdu
Golman Francuza Berke Ozer uhvatio je loptu i stekao samopouzdanje na startu meča.
Igrom Lila će komandovati kapiten Andre
Bruno Ženesio će sa zadovoljstvom večeras ponovo uvrstiti Aisu Mandija u startnu postavu. Reprezentativac Alžira biće zadužen da komanduje odbranom Lila zajedno sa Natanom Ngojem. Benžaman Andre (35 godina) će kao kapiten predvoditi tim iz srca veznog reda, dok je Matijas Fernandes-Pardo spreman da predvodi napad. Feliks Koreja i Gaetan Perin imaće zadatak da donesu kreativnost sa ofanzivnih pozicija u veznom redu, piše izvještač UEFA Aleks Klementson sa stadiona Pjer Moro.
Nema ni Vasilija KostovaIzvor: MN PRESS
Iako je i ove polusezone jedan od najboljih igrača Zvezde, Dejan Stanković odlučio je da mladog Vasilija Kostova (17) ipak sačuva za kasniju fazu meča.
Ovo je sastav Zvezde!
SASTAV: Mateuš, Eraković, Rodrigao, Učena, Seol, Tiknizjan, Handel, Krunić, Lučić, Duarte Enem
Najbolji napadač Zvezde Marko Arnautović ipak je na klupi, kao i Aleksandar Katai. Crveno-bijeli će zaigrati sa trojicom štopera.
Rezerve: Glazer i Draškić (golmani), Bajo, Katai, Veljković, Kostov, Stanković, Ovusu, Zarić, Gudelj, Avdić, Arnautović
Na ovom stadionu je Srbija igrala Eurobasket 2015
Crvena zvezda igra na višefunkcionalnom stadionu Pjer Moro, pogledajte kako izgleda
Lil - Crvena zvezda uživo: Prvi put prijete Francuzi
Sudija je Nijemac
Glavni arbitar večerašnjeg meča je Sven Jablonski (35), inače službenik na šalteru u banci. Sudija je od svoje 13. godine, od 2008. godine sudi regionalne lige i Bundes u uzrastu do 17 i 19 godnia. Treću ligu je počeo da sudi 2011. godine, a od 2022. godine na dresu nosi značku FIFA.
Paklena nedjelja Zvezde
Crveno-bijeli večerašnjom utakmicom počinju period od veoma napornih sedmicu dana, tokom kojih će gostovati Lilu ovog četvrtka, u nedjelju igrati "vječiti derbi" protiv Partizana na svom stadionu (od 17 časova), a onda narednog četvrtka od 18.45 dočekati Lil u revanšu, utakmici odluke.
Zvezda bez dvojice povrijeđenih i jednog otpisanog
Kapiten Mirko Ivanić i vezista Timi-Maks Elšnik zbog povreda nisu u Lilu, kao ni Nemanja Radonjić, koji je nastavio da se loše ponaša i kod Dejana Stankovića, pa bi bilo iznenađenje ako mu Zvezda ponovo oprosti nedisciplinu i vrati ga u tim.
Crvena zvezda počinje učešće u nokaut fazi
Gostovanjem Llilu, crveno-bijeli počinju dvomeč šesnaestine finala Lige Evrope. Rival im je tim koji odlično poznaju i koji su savladali tokom jeseni u ligaškoj fazi. Ipak, jasno je da su nokaut runda i uvodna faza "nebo i zemlja" i sada bi trebalo očekivati potpuno novu energiju oba tima.
Dobro došli u tekstualni prenos
Utakmica Lil - Zvezda počinje u 21 čas, pratite je uz MONDO