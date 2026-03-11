logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan pobijedio u Italiji i srušio snove Virtusu: Čudesni Isak Bonga razbio ekipu Duška Ivanovića!

Partizan pobijedio u Italiji i srušio snove Virtusu: Čudesni Isak Bonga razbio ekipu Duška Ivanovića!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Partizan pobijedio Virtus u gostima, za 10. evroligaški trijumf ove sezone i skor 10-20. Italijanski tim doživio vjerovatno i presudni poraz u borbi za plej-of.

Evroliga Partizan pobijedio Virtus Izvor: Bianca Costantini/© MN press, all rights reserved

Partizan je odigrao čvrsto, snažno i nanio Virtusu veoma bolan poraz u Bolonji - 88:82. Crno-bijeli su od početka do kraja kontrolisali rezultat i izuzev kratkotrajnog izjednačenja početkom posljednje četvrtine, nije dopustio da njegova pobjeda bude dovedena u pitanje.

Predvođeni maestralnim Isakom Bongom, raznovrsnim Nijemcem, crno-bijeli su nadigrali posljednjeg italijanskog šampiona Evrope (2001), odigravši jedan od najboljih i najkonstantnijih mečeva u Evropi ove sezone.

U sudaru protiv tima koji odavno nema pravo na kiks u borbi za plej-in, ekipa Đoana Penjaroje počela je i privela kraju meč sa svojom prednošću od 11 poena, a u međuvremenu smo vidjeli niz naleta koje su predvodili Karsen Edvards i Met Morgan, ali koji nisu bili dovoljni za promjenu energije i izgleda utakmice.

O pobjedniku su večeras ipak odlučivali Beograđani - prije svih Bonga, a uz njega i sigurni Karlik Džouns koji je hladnokrvno prodirao kroz odbranu domaćih, kao i pouzdani Dilan Osetkovski, čiji je šut sa distance "radio" kada je bilo najvažnije.

Bio je ovo Partizan koji se čekao i koji će uliti vjeru i sebi i svojim navijačima da će biti pravi kada se bude odlučivalo o regionalnoj i srpskoj tituli. Kada je u pitanju Evroliga, uz ovakav pristup i nastup, sigurno je da neće dočekati kraj sezone na začelju tabele.

Virtus: Vildoza 3, Bajoki, Edvards 19 (3/9 za tri), Nijang 8 (7 sk), Smailagić 5, Alston 3, Ferari 6 (7 sk), Morgan 18, Dijara 4, Jalou 2, Dijuf 14

Partizan: Džouns 19, Milton 8 (4 as), Osetkovski 13 (3/7 za tri), Mijailović, Pokuševski 2, Braun 8, Radanov, Bonga 16 (2/4 za tri, 11 sk, 5 as), Lakić, Džekiri 10, Fernando 9, Kalates 3

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga košarka Virtus Bolonja KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC