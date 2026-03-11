Partizan pobijedio u Italiji i srušio snove Virtusu: Čudesni Isak Bonga razbio ekipu Duška Ivanovića!

Partizan pobijedio Virtus u gostima, za 10. evroligaški trijumf ove sezone i skor 10-20. Italijanski tim doživio vjerovatno i presudni poraz u borbi za plej-of.

Partizan je odigrao čvrsto, snažno i nanio Virtusu veoma bolan poraz u Bolonji - 88:82. Crno-bijeli su od početka do kraja kontrolisali rezultat i izuzev kratkotrajnog izjednačenja početkom posljednje četvrtine, nije dopustio da njegova pobjeda bude dovedena u pitanje.

Predvođeni maestralnim Isakom Bongom, raznovrsnim Nijemcem, crno-bijeli su nadigrali posljednjeg italijanskog šampiona Evrope (2001), odigravši jedan od najboljih i najkonstantnijih mečeva u Evropi ove sezone.

U sudaru protiv tima koji odavno nema pravo na kiks u borbi za plej-in, ekipa Đoana Penjaroje počela je i privela kraju meč sa svojom prednošću od 11 poena, a u međuvremenu smo vidjeli niz naleta koje su predvodili Karsen Edvards i Met Morgan, ali koji nisu bili dovoljni za promjenu energije i izgleda utakmice.

O pobjedniku su večeras ipak odlučivali Beograđani - prije svih Bonga, a uz njega i sigurni Karlik Džouns koji je hladnokrvno prodirao kroz odbranu domaćih, kao i pouzdani Dilan Osetkovski, čiji je šut sa distance "radio" kada je bilo najvažnije.

Bio je ovo Partizan koji se čekao i koji će uliti vjeru i sebi i svojim navijačima da će biti pravi kada se bude odlučivalo o regionalnoj i srpskoj tituli. Kada je u pitanju Evroliga, uz ovakav pristup i nastup, sigurno je da neće dočekati kraj sezone na začelju tabele.

Virtus: Vildoza 3, Bajoki, Edvards 19 (3/9 za tri), Nijang 8 (7 sk), Smailagić 5, Alston 3, Ferari 6 (7 sk), Morgan 18, Dijara 4, Jalou 2, Dijuf 14

Partizan: Džouns 19, Milton 8 (4 as), Osetkovski 13 (3/7 za tri), Mijailović, Pokuševski 2, Braun 8, Radanov, Bonga 16 (2/4 za tri, 11 sk, 5 as), Lakić, Džekiri 10, Fernando 9, Kalates 3

