Nekadašnji košarkaš Partizana, FMP-a, Mege, Manrese i ostalih evopskih klubova Dejan Musli je odlučio da završi karijeru sa samo 29 godina i posveti se poljoprivredi. Bio je jedan od najvećih košarkaških talenata na poziciji centra, ali nije uspio da dostigne visine koje su mu se predviđale.
Da uživa u životu i ne žali za prevremenom penzijom svakodnevno potvrđuje fotografijama sa svog imanja. Posjeduje voćnjake i destileriju, što je biznis u koji je upolovio po završetku karijere 2020. godine. U Andori je shvatio da je došlo vrijeme za kraj... Bio je dvaput proglašen za MVP-ja Evrolige za mlade, pamte se njegovi uspjesi sa juniorskom i kadetskom reprezentacijom Srbije.
Košarkaška karijera
Nekadašnji košarkaš osvajao titule za Srbiju, a sad je poljoprivrednik
Musli je na seniorskom nivou prvo zaigrao za FMP gdje se zadržao dvije godine. Odmah je privukao pažnju košarkaške javnosti kao jedan od najtalentovanijih mladih centara. Uslijedio je kratak period u Kući Laboral, ali se tamo nije proslavio, pa je tražio minute preko Fuenlabrade i Mege. Uslijedio je transfer u Partizan sa kojim je potpisao trogodišnji ugovor 2012. godine. U Humskoj se zadržao nekoliko sezona osvojivši ABA ligu i srpsko prvenstvo u dva navrata.
Uslijedila je nova kratka avantura u Megi, da bi potom prešao u Manresu. Tu nije ostavio veliki trag, ali je zaslužio poziv Unikahe iz Malage sa kojom je osvojio Evrokup i bio uvršten i u Evrokupov idealni tim sezone. Igrao je još za Bamberg, kineski Tjenđin i Hebei, da bi se penzionisao u Andori 2020. godine.
Za seniorsku reprezentaciju Srbije nastupao je tokom ljeta 2012. u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2013. u Sloveniji, dok je sa juniorskom i kadetskom reprezentacijom slavio zlatnu i srebrnu medalju na Evropskim prvenstvima.
(MONDO)