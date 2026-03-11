Nekadašnji košarkaš Dejan Musli nastupao je za reprezentaciju Srbije i bio dvostruki MVP Evrolige za mlade.

Izvor: dejanmusli/Instagram/Printscreen

Nekadašnji košarkaš Partizana, FMP-a, Mege, Manrese i ostalih evopskih klubova Dejan Musli je odlučio da završi karijeru sa samo 29 godina i posveti se poljoprivredi. Bio je jedan od najvećih košarkaških talenata na poziciji centra, ali nije uspio da dostigne visine koje su mu se predviđale.

Da uživa u životu i ne žali za prevremenom penzijom svakodnevno potvrđuje fotografijama sa svog imanja. Posjeduje voćnjake i destileriju, što je biznis u koji je upolovio po završetku karijere 2020. godine. U Andori je shvatio da je došlo vrijeme za kraj... Bio je dvaput proglašen za MVP-ja Evrolige za mlade, pamte se njegovi uspjesi sa juniorskom i kadetskom reprezentacijom Srbije.

Košarkaška karijera

Vidi opis Nekadašnji košarkaš osvajao titule za Srbiju, a sad je poljoprivrednik Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 5 / 5

Musli je na seniorskom nivou prvo zaigrao za FMP gdje se zadržao dvije godine. Odmah je privukao pažnju košarkaške javnosti kao jedan od najtalentovanijih mladih centara. Uslijedio je kratak period u Kući Laboral, ali se tamo nije proslavio, pa je tražio minute preko Fuenlabrade i Mege. Uslijedio je transfer u Partizan sa kojim je potpisao trogodišnji ugovor 2012. godine. U Humskoj se zadržao nekoliko sezona osvojivši ABA ligu i srpsko prvenstvo u dva navrata.

Uslijedila je nova kratka avantura u Megi, da bi potom prešao u Manresu. Tu nije ostavio veliki trag, ali je zaslužio poziv Unikahe iz Malage sa kojom je osvojio Evrokup i bio uvršten i u Evrokupov idealni tim sezone. Igrao je još za Bamberg, kineski Tjenđin i Hebei, da bi se penzionisao u Andori 2020. godine.

Za seniorsku reprezentaciju Srbije nastupao je tokom ljeta 2012. u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2013. u Sloveniji, dok je sa juniorskom i kadetskom reprezentacijom slavio zlatnu i srebrnu medalju na Evropskim prvenstvima.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:11 Ognjen Dobrić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

(MONDO)