Evroliga se širi i dijeli na Istok i Zapad: Postoji ozbiljan problem

Evroliga je spremna na tektonske promjene. Postoje dva potencijalna modela, ali najveći problem predstavlja politika.

Evroliga više ne smije da čeka. NBA Evropa kuca na vrata, što će izazvati velike promjene u evropskoj košarci. Upravo po ugledu na američki model konferencija, Evroliga planira proširenje i podjelu na Istok i Zapad. Gdje bi se takmičili beogradski vječiti rivali Crvena zvezda i Partizan?

Kako prenosi "Basketnews", ova podjela bi trebalo da bude geografska i ključnu ulogu će imati klubovi poput Panatinaikosa, Olimpijakosa, Anadolu Efesa, Fenerbahčea i Žalgirisa. Postoji nekoliko scenarija i opcija raspodjele timova, ali su pregovori još uvijek u početnoj fazi.

Još uvijek postoji mnogo neizvjesnosti u vezi sa konačnim brojem timova, uključujući pitanja o potencijalnom povratku ruskih klubova, budućnosti Monaka, a sporan je i status izraelskih timova. Naravno, politika i trenutna situacija na Bliskom istoku dodatno otežavaju planove čelnika elitnog evropskog takmičenja.

Nasumični žrijeb i dva moguća modela

Jedan scanario, koji je malo vjerovatan uključuje raspoređivanje timova u konferencije putem nasumičnog žrijeba. Ipak, tu postoji dosta problema poput putovanja, rasporeda, raspoloživih arena...

Realističniji pristup o kome se raspravlja je geografski model osmišljen da smanji putovanja, a da pritom održi regionalna rivalstva. Trenutno se razmatra proširenje sa 20 na 22 tima, a ono što je najveći izazov je kako rasporediti timova iz sredine mape Evrolige - Žalgiris, Olimpijakos, Panatinaikos, Bajern i Virtus.

Na primjer, jedan prijedlog je da Panatinaikos i Olimpijakos budu svrstani u Zapadnu konferenciju, gdje bi im se pridružili Real Madrid, Barselona, Baskonija, Valensija, Monako, Pariz, ASVEL i Virtus.

Istočna konferencija bi tada uključivala Žalgiris, Bajern Minhen, Partizan, Crvenu zvezdu, Anadolu Efes, Fenerbahče, Makabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv i Dubai.

Drugi model bi poslao Panatinaikos i Olimpijakos u Istočnu konferenciju, grupišući ih sa Partizanom, Crvenom zvezdom, Anadolu Efesom, Fenerbahčeom, Makabijem iz Tel Aviva, Hapoelom iz Tel Aviva i Dubaijem.

Na Zapadu bi igrali još Žalgiris, Virtus, Olimpija, Bajern, Monako, Pariz, ASVEL, Baskonija, Real Madrid, Barselona i Valensija.

Politika dodatno pravi probleme

Evroliga pod svojim okriljem ima izraelske, turske i klubove iz UAE, pa će to biti dodatni izazov za čelnike elitnog takmičenja. Pošto se neki mečevi već igraju na neutralnim terenima, jedan prijedlog je da ti klubovi igraju u posebnim konferencijama kako bi se smanjio broj osjetljivih susreta.

U takvom formatu, timovi iz Istanbula mogli bi biti smješteni u Zapadnu konferenciju pored Real Madrida, Barselone, Baskonije, Valensije, Monaka, ASVEL-a, Milana i Pariza, dok bi izraelski timovi ostali u Istočnoj konferenciji. Takođe, još uvijek je neizvjesna budućnost Real Madrida i Asvela u Evroligi, a postavlja se i pitanje o novim kandidatima.

Kako bi izgledala tabela? Jedna opcija bi bila da se zadrži jedna tabela za sve timove, uprkos igranju u okviru konferencija, uz očuvanje trenutne strukture Evrolige. Druga mogućnost uključuje uvođenje odvojenih tabela za svaku konferenciju, kao što je situacija u Evrokupu ili NBA.

