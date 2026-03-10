"Još ništa nismo uradili, kako da budemo arogantni?": Čima Moneke želi direktan plasman u plej-of Evrolige

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke kaže da njegov tim može da pobijedi šest od preostalih osam utakmica u regularnom dijelu sezone u Evroligi.

Košarkaši Crvene zvezde su doživjeli težak poraz od ekipe Bajerna u Beogradu, a to je bio jedan od onih mečeva koji im je bio ključan u borbi za plej-of Evrolige. Ne treba ponavljati da uloga favorita u najjačem evropskom takmičenju praktično ne postoji, ali mora se reći da je ovo bila idealna šansa za izabranike Saše Obradovića koji su ove sezone dobili neke velike utakmice, a pali na daleko lakšim testovima.

Čima Moneke je u svom podkastu pokušao da objasni šta se desilo u meču sa njemačkim timom i ne gubi nadu u direktan plasman u Top 6.

"Hvalimo se da sa Evroligom gdje je svaka utakmica važna, a onda izgubiš utakmicu koju "bi trebalo" da dobiješ i sada je to katastrofa. Mislim da je posebno sada svaki meč posebno važan. Ne postoji tim koji kad vidimo sada u rasporedu, možemo da budemo u modu, 'ma da njih ćemo pobijediti zatvorenih očiju'. To se jednostavna ne dešava. Vidjeli smo u cijeloj ligi, osim možda Fenera ove godine, da gube utakmice koje na papiru treba da dobiju”, rekao je Moneke u svom podkastu "Triple Threat Show".

Moneke je bio najbolji u svom timu protiv Bajerna, prijala mu je pauza, ali jednostavno nisu ušli šutevi koji su morali da uđu. Uspjeli su crveno-bijeli da nadoknade veliki zaostatak, ali su u finišu ostali bez goriva.

"Za mene lično, osjećam fizički dobro. Imao sam pauzu i nisam igrao na Kupu, pa sam to vrijeme iskoristio da se oporavim, tako da sam se osjećao odlično na samom meču protiv Bajerna", rekao je Nigerijac i dodao:

"Posebno boli poraz jer su veče prije naše timovi koji su nam blizu takođe izgubili i ta utakmica bi nam dala malo prostora za disanje, jer je svaka pobjeda super važna. Nažalost, nije se desilo.. Ali moraš da se podigneš i ideš dalje. I dalje smoi u odličnoj poziciji da završimo naš posao. Znamo da igramo protiv Fenera i bićemo spremni u petak”.

Kaže da nije problem uloga favorita i da svakoj utakmici pristupaju sa istim profesionalizomom.

"Kao igrač ne razmišljaš o tome, već da moraš da pobijediš jer želiš u plej-of. To ne funcioniše tako. Ne živim u zabludi da mislimo da svaku utakmicu koju treba da dobijemo - dobićemo automatski. Mislim da način na koji mi kao igrači razgovaramo jedni s drugima u svlačionici, mi očekujemo pobjedu i ne dolazimo s arogancijom i mislima 'ma da, bolji smo od ovih momaka'… Nismo ništa još uradili, ne branimo titulu, ova grupa nije igrala plej-of zajedno, nismo bili na Fajnal foru, pa kakvu aroganciju mi možemo da imamo i da dođemo, pa kažemo 'ma, pobijedićemo bilo koga'.. To nije slučaj kod nas igrača. Van svlačionice ne znam i ne mogu da pričam o tome, ali za mene i moje saigrače ne vjerujem da ulazimo misleći da ćemo da pregazimo svakakoga. Gluposti se dešavaju", rekao je Čima.

Podsjetio se teških vremena kada su bili u obrnutoj ulozi autsajdera. "Mi smo u Milanu 11-10 i čekala su nas tri gostovanja zaredom, a nije bilo ni polovina sezone i već su nas otpisivali. Gledano spolja, mišljenja i osjećanja ljudi mogu da se mijenjaju, ali mi smo u svaku utakmicu ulazili mislićeći da možemo da pobijedimo i dobili smo više nego što smo izgubili. Ostalo je još osam utakmica do plej-ofa i iskreno, nije me briga koga ćemo pobijediti. Samo treba da dobijemo šest od sljedećih osam utakmica, barem po mojim proračunima, da budemo u prvih šest timova”.

Smatra da nije šut bio presudan u meču sa Bavarcima jer njegov tim ima i druge adute koji su ovog puta zakazali. Nije propustio da iskritikuje sudije...

"Ne, jer ima utakmica koje smo dobili kada ljudi nisu dobro šutirali . Mislim da naša energija i odbrana treba da učini stvari lakšim. Imam osjećaj da mi nismo najbolji tim u igri pet na pet iz postavljenih akcija. Mi nevjerovatni kada trčimo, kada imamo ritam i energiju. Bilo je nekoliko toga što je uticalo, a izgubili smo sa pet razlike. Promašio sam dva bacanja na kraju, bio je jedan sudijski momenat u drugoj četvrtini, gdje je trebalo da dosude nesportski faul, pošto me je Ajzea Majk uhvatio za ruku. Nisu svirali ništa, a to je dovelo da trojke za njih i tehničke za trenera, što je minimum šest razlike, a izgubili smo pet. Bilo je naših loših faulova…. Šutevi će nekada ulaziti, nekada ne, ali bitno je da kontrolišemo stvari koje možemo", zaključio je Čima Moneke.

