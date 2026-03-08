logo
"Samo zbog toga smo pobijedili": Obradović otkrio kako je Zvezda preokrenula i dobila meč

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Saša Obradović iznio je utiske poslije pobjede nad ekipom Kluža u Rumuniji.

Saša Obradović o utakmici Kluž Crvena zvezda Izvor: Screenshot/YouTube/@UBTClujNapoca

Crvena zvezda je pobijedila Kluž u ABA ligi, a poslije pobjede svog tima utiske je iznio trener Saša Obradović. Beogradski tim nije uspio da od prvog minuta nametne ritam, ali je bolju igru pokazao u drugom poluvremenu. Na kraju, trener gostiju istakao je zadovoljstvo zbog pobede, ali je pohvalio i rivala, kao i atmosferu u kojoj je uživao. 

"Mislim da nije bilo lako da poslije teškog poraza u Evroligi protiv Bajerna pronađemo pravu energiju, ali zapravo smo u tome uspjeli. Shvatili smo utakmicu ozbiljno, a naročito smo popravili odbranu u drugom poluvremenu, zbog čega smo i pobijedili", rekao je Saša Obradović poslije pobjede u Rumuniji.

"Budući da su se pripremali za to, a ne samo za ove utakmice, znali smo da neće biti lako, posebno zato što neke ekipe imaju više vremena da se pripreme za meč. Zaista su se dobro spremili, ali u redu - kao što sam rekao, trebalo nam je malo vremena da se naviknemo na njihov napad. U drugom poluvremenu smo igrali mnogo bolje. Kluž je respektabilan tim u ABA ligi. Navijači su sjajni, život ovdje je lijep i razumijem da imaju planove da budu još bolji - to podržavam. Uvijek je važno imati i druge ekipe koje su jake u Evroligi ili Evrokupu", dodao je trener Zvezde.

