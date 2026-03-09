logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Darko Rajaković nadomak čuda u NBA ligi: Još malo ga dijeli od vrhunske sezone

Darko Rajaković nadomak čuda u NBA ligi: Još malo ga dijeli od vrhunske sezone

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski trener Darko Rajaković i dalje u plej-of zoni na Istoku sa Reptorsima.

toronto darka rajakovica blizu istorije u nba Izvor: Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia

Toronto je prethodne noći pobijedio Dalas 122:92 i tako je uspio da prekine niz poraza, a vidjećemo da li će ovaj ubjedljivi trijumf "podići" ekipu Darka Rajakovića koja kao da je malo izgubila snagu nakon Ol-star pauze, na kojoj je upravo srpski trener imao čast da vodi "međunarodni tim".

Reptorsi su se prethodne noći oslonili na kanadskog košarkaša Er Džej Bereta koji je ubacio 31 poen, imao je šest skokova i tri asistencije, dok je Skoti Barns stao na 17 poena. Povratnik u tim Jakob Peltl dodao je 16 poena i deset asistencija.


Što se tiče Dalasa, koji je i dalje bez Kajrija Irvinga, predvodio ga je Danijel Gaford sa 21 poenom i 11 skokova, dok je čini se srpski trener našao rješenje kako da zaustavi "ruki" senzaciju Kupera Flega. Sjajni mladi košarkaš koji je došao sa Djuka kao prvi pik, stao je prethodne noći na 17 poena, šutiravši tek nešto preko 40 odsto iz igre. Imao je osam skokova i šest asistencija, ne pružajući dovoljno da se Maveriksi makar ponadaju u Kanadi.

S ovom pobjedom Toronto je na petom mjestu Istoka i ima skor 36-27, pa će probati da do kraja regularnog dijela održi među najboljih šest, što donosi direktan plasman u plej-of. Ali, biće gusto, pošto je recimo deseti Šarlot na 32-33.



Standings provided by Sofascore

NBA rezultati 9. mart:

  • Klivlend - Boston 98:109
  • L.A. Lejkers - Njujork - 110:97
  • Majami - Detroit 121:110
  • Toronto - Dalas 122:92
  • Nju Orleans - Vašington 138:118
  • Milvoki - Orlando 91:130
  • San Antonio - Hjuston 145:120
  • Portland - Indijana 131:111
  • Sakramento - Čikago 126:110
  • Finiks - Šarlot 111:99

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:37
Nikola Jokić o poslednjem napadu Denvera
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Toronto Reptors Darko Rajaković NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC