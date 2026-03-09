Darko Rajaković nadomak čuda u NBA ligi: Još malo ga dijeli od vrhunske sezone

Srpski trener Darko Rajaković i dalje u plej-of zoni na Istoku sa Reptorsima.

Toronto je prethodne noći pobijedio Dalas 122:92 i tako je uspio da prekine niz poraza, a vidjećemo da li će ovaj ubjedljivi trijumf "podići" ekipu Darka Rajakovića koja kao da je malo izgubila snagu nakon Ol-star pauze, na kojoj je upravo srpski trener imao čast da vodi "međunarodni tim".

Reptorsi su se prethodne noći oslonili na kanadskog košarkaša Er Džej Bereta koji je ubacio 31 poen, imao je šest skokova i tri asistencije, dok je Skoti Barns stao na 17 poena. Povratnik u tim Jakob Peltl dodao je 16 poena i deset asistencija.

Što se tiče Dalasa, koji je i dalje bez Kajrija Irvinga, predvodio ga je Danijel Gaford sa 21 poenom i 11 skokova, dok je čini se srpski trener našao rješenje kako da zaustavi "ruki" senzaciju Kupera Flega. Sjajni mladi košarkaš koji je došao sa Djuka kao prvi pik, stao je prethodne noći na 17 poena, šutiravši tek nešto preko 40 odsto iz igre. Imao je osam skokova i šest asistencija, ne pružajući dovoljno da se Maveriksi makar ponadaju u Kanadi.

S ovom pobjedom Toronto je na petom mjestu Istoka i ima skor 36-27, pa će probati da do kraja regularnog dijela održi među najboljih šest, što donosi direktan plasman u plej-of. Ali, biće gusto, pošto je recimo deseti Šarlot na 32-33.







Standings provided by Sofascore

NBA rezultati 9. mart:

Klivlend - Boston 98:109

L.A. Lejkers - Njujork - 110:97

Majami - Detroit 121:110

Toronto - Dalas 122:92

Nju Orleans - Vašington 138:118

Milvoki - Orlando 91:130

San Antonio - Hjuston 145:120

Portland - Indijana 131:111

Sakramento - Čikago 126:110

Finiks - Šarlot 111:99

