Italijanski velikan odustao od Vasilija Kostova

Crvena zvezda podigla cijenu i izgleda da je to odvratilo Inter od Vasilija Kostova.

Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda odlučila je da traži između 25 i 30 miliona evra za Vasilija Kostova, svjesna činjenice da se radi o jednom od najtalentovanijih fudbaler u Evropi u uzrastu do 18 godina. Međutim, izgleda da je to "ohladilo" interesente, tako da sada stiže informacija da je Inter odustao od Kostova.

Interesantno je da se Inter spominjao kao najozbiljniji kandidat za potpis Kostova, djelovalo je da je najbliži odlasku na "Meacu", međutim previše novca natjeralo je "nerazure" da se polako povuku iz pregovora.

Kako piše "Kalčomerkato", Inter nije zamislio da plati toliko novca koliko Crvena zvezda traži, a znamo da su već odbijene dvije velike ponude - Olimpika iz Marseja od 17 miliona evra, odnosno Arsenalova od čak 20, koje takođe nisu zadovoljile čelnike kluba s "Marakane".

Vasilije Kostov (17) inače ove sezone ima učinak od 12 golova i sedam asistencija za Crvenu zvezdu u svim takmičenjima, a radi se o fudbaleru veznog reda ofanzivnih karakteristika, dakle ne o napadaču.

Šta je rekao Zvezdan Terzić?

Izvor: LaPresse / Sipa USA / Profimedia

"Vidjećemo. Imamo mnogo interesovanja, prije svega za Vasilija Kostova, on je meta svih klubova. Mi nećemo da žurimo, ne izjašnjavamo se, mart je mjesec imamo vremena, tek u maju puni 18 godina. Rekao sam da ne žurimo. Pa i da ostane, ne žurimo. Procijenićemo šta je najbolje za njega i Crvenu zvezdu. Avdić, Zarić, Radanović... Donosićemo odgovorne odluke i šta je najbolje za interes Crvene zvezde. Šaljem poruku navijačima da će Zvezda imati bolji tim naredne sezone nego što će imati sada", obećao je Terzić tokom jučeranjeg gostovanja na TV Prva.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:35 Stanković podigao Kostova posle gola Zvezde na derbiju Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić

(MONDO)