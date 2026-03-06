Zvezda podigla cijenu za Kostova: Stigla još jedna ozbiljna ponuda, ali Terzić mora da kaže "ne"

Crvena zvezda zna koliko novca traži za Vasilija Kostova i ne odustaje od toga, pošto je prethodno cijenila svog igrača na 20 miliona - sada je to 25 i više.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda dobila je još jednu ozbiljnu ponudu za Vasilija Kostova, ali u skladu sa onim što je najavio generalni direktor Zvezdan Terzić - sigurno će biti "glatko odbijena". Zvezda se nada rekordnom novcu za Vasilija Kostova i čeka da se klubovi nadmeću oko njegovog potpisa, pa se sada posle Intera, Arsenala, Bajerna i Dortmunda uključio i Olimpik Marsej.

Za usluge Vasilija Kostova ponudili su 17 miliona evra, prenosi "Mozzart Sport". To nije konačna cijena, tu su i određeni bonusi i procenti od iduće prodaje, ali to jednostavno u zbiru nije dovoljno da bi sa "Marakane" potvrdno klimnuli glavom.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Kada se zna da je prethodno odbijena ponuda od 20 miliona evra iz Arsenala, kao i da Zvezda cijeni da za Kostova može da dobije najmanje 25 miliona evra - jasno je i koliko interesentni moraju da pojačaju uloge kako bi prvi stigli do jednog od najvećih svjetskih talenata u svom godištu.

Prethodnog ljeta je Zvezda dva puta "obarala" rekorde kada su prodaje igrača u pitanju, prvo je za 14 miliona otišao Maksimović, pa za nešto više Milosavljević, a kod Kostova znaju da ne treba da popuštaju jer će se za njega klubovi otimati.

Prema informacijama koje ima portal "Kalčomerkato", Vasilije Kostov bi volio da ode u Premijer ligu, međutim utisak je da je bliži Interu. Nadaju se na "Meaci" da bi zbog toga što je njegov agent Nikola Kolarov - rođeni brat Aleksandra Kolarova koji je sada pomoćni trener u Interu - dok bi sigurno mogao da pomogne i koji savjet Dejana Stankovića, koji je godinama nosio dres kluba iz Milana i sa njim osvojio tripletu.