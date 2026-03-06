logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda podigla cijenu za Kostova: Stigla još jedna ozbiljna ponuda, ali Terzić mora da kaže "ne"

Zvezda podigla cijenu za Kostova: Stigla još jedna ozbiljna ponuda, ali Terzić mora da kaže "ne"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda zna koliko novca traži za Vasilija Kostova i ne odustaje od toga, pošto je prethodno cijenila svog igrača na 20 miliona - sada je to 25 i više.

Crvena zvezda povisila cijenu Vasilija Kostova Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda dobila je još jednu ozbiljnu ponudu za Vasilija Kostova, ali u skladu sa onim što je najavio generalni direktor Zvezdan Terzić - sigurno će biti "glatko odbijena". Zvezda se nada rekordnom novcu za Vasilija Kostova i čeka da se klubovi nadmeću oko njegovog potpisa, pa se sada posle Intera, Arsenala, Bajerna i Dortmunda uključio i Olimpik Marsej.

Za usluge Vasilija Kostova ponudili su 17 miliona evra, prenosi "Mozzart Sport". To nije konačna cijena, tu su i određeni bonusi i procenti od iduće prodaje, ali to jednostavno u zbiru nije dovoljno da bi sa "Marakane" potvrdno klimnuli glavom.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Kada se zna da je prethodno odbijena ponuda od 20 miliona evra iz Arsenala, kao i da Zvezda cijeni da za Kostova može da dobije najmanje 25 miliona evra - jasno je i koliko interesentni moraju da pojačaju uloge kako bi prvi stigli do jednog od najvećih svjetskih talenata u svom godištu.

Prethodnog ljeta je Zvezda dva puta "obarala" rekorde kada su prodaje igrača u pitanju, prvo je za 14 miliona otišao Maksimović, pa za nešto više Milosavljević, a kod Kostova znaju da ne treba da popuštaju jer će se za njega klubovi otimati.

Prema informacijama koje ima portal "Kalčomerkato", Vasilije Kostov bi volio da ode u Premijer ligu, međutim utisak je da je bliži Interu. Nadaju se na "Meaci" da bi zbog toga što je njegov agent Nikola Kolarov - rođeni brat Aleksandra Kolarova koji je sada pomoćni trener u Interu - dok bi sigurno mogao da pomogne i koji savjet Dejana Stankovića, koji je godinama nosio dres kluba iz Milana i sa njim osvojio tripletu.

Naravno, sve će zavisiti i od toga da li Inter ima novac koji traži Crvena zvezda, ali već sada je jasno da na "Marakani" nemaju šansu da zadrže talentovanog fudbalera i da će ga izgubiti na ljeto kada postane punoljetan.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Vasilije Kostov transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC