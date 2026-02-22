logo
Kostov trčao ka Dekiju, Stanković nije izdržao: Evo kako je proslavio pogodak svog bisera protiv Partizana

Kostov trčao ka Dekiju, Stanković nije izdržao: Evo kako je proslavio pogodak svog bisera protiv Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dejan Stanković je podigao Vasilija Kostova kada mu je mladi vezista utrčao u zagrljaj nakon gola u meču sa Partizanom.

Vasilije Kostov u zagrljaju Dejana Stankovića nakon gola Izvor: arena 1 premium/MN Press

Crvena zvezda je čekala do petog minuta nadoknade prvog poluvremena vječitog derbija, a onda je povela! Vasiliju Kostovu se piše pogodak, ali realno najzaslužniji je asistent Aleksandar Katai koji je prvo iznudio prekršaj, pa je izveo slobodan udarac, da bi na kraju centrirao za gol. 

Kada je postignut pogodak, mladi Vasilije Kostov nije krio emocije. Još uvijek maloljetni ofaznivni vezista igra redovno za Zvezdu ove sezone, a iako tek odnedavno radi sa Dejanom Stankovićem izgleda da su već uspostavili posebnu vezu. 

Čim je postigao pogodak, Kostov se dao u trk, a onda je otrčao u zagrljaj Dejanu Stankoviću, koji ga je dočekao i podigao.

Pogledajte:

Pogledajte

00:35
Stanković podigao Erakovića posle gola Zvezde na derbiju
Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić
Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić

Na sjeveru "Marakane" uslijedilo je veliko slavlje nakon gola, a i Aleksandar Katai je dotrčao i pridružio se slavlju svojih saigrača.

Pogledajte kako je pao gol koji su proslavljali fudbaleri Crvene zvezde:

Pogledajte

00:25
Vasilije Kostov gol u derbiju
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

