Haos na derbiju zbog transparenta sa imenom Franje Tuđmana: Izbio požar na jugu, pa poletjele stolice

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Navijači Partizana su na vrhu južne tribine stadiona "Rajko Mitić" zapalili zastavu na kojoj je pisalo "Svaki pravi grobar Tuđmana Franju slavi".

Transparent o Franji Tuđmanu na vječitom derbiju Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Vidjeli smo mnogo vatre i dima na startu 178. vječitog derbija. Meč je prekinut kada je u 7. minutu u neposredno blizini Vasilija Kostova eksplodirao topovski udar, a kada je krenulo da gori iznad južne tribine meč je ipak nastavljen.

Navijači Partizana zapalili su zastavu koja se našla iznad njihovih glava, a koja je bila jasna provokacija navijača Crvene zvezde. Na zastavi koja je visila iznad južne tribine pisalo je: "Svaki pravi grobar Tuđmana Franju slavi".

Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte

00:21
Grobari pale zastavu koju su in Delije ostavile na Jugu
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Bila je puna južna tribina, a navijači su reagovali na pominjanje nekadašnjeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana. Poslije paljenja zastave vidjeli smo da su i na atletsku stazu stadiona "Rajko Mitić" poletjele i stolice i razni predmeti. Prije meča smo vidjeli i da su navijači Partizana na semaforu na južnoj tribini napisali "S***j, Zvezdo". 

Na drugoj strani stadiona, ovako je izgledala koreografija navijača Zvezde: 

Tagovi

FK Partizan FK Crvena zvezda Superliga Srbije vječiti derbi

