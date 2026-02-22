Mateuš na teren izašao u dresu velikog Zvonka Milojevića: Sjetio se legende i najvećeg derbija u istoriji

Mateuš Magaljaeš je izašao na teren "Marakane" u posebnom dresu koji je oduševio navijače Crvene zvezde.

Izvor: TV Arena sport/MN Press

Crvena zvezda je dočekala Partizan u 178. večitom derbiju, a golman crveno-bijelih Mateuš Magaljaeš oduševio je navijače i pre nego što je meč počeo. On je izašao u posebnom dresu na teren.

Dok su ostali fudbaleri Zvezde izašli na teren sa majicama na kojima je bio lik Siniše Mihajlovića, brazilski golman je imao karakterističan šareni dres. To je zapravo dres iz 1995. godine u kome je legendarni Zvonko Milojević branio 100. vječiti derbi.

Na istorijskom 100. derbiju Crvena zvezda je pobijedila 2:1 (0:0), a nakon gola Nenada Bjekovića juniora za 1:0 u 71. minutu Zvezda je preokrenula pogocima Darka Kovačevića sa penala i Mitka Stojkovskog u finišu meča.

Izvor: MN PRESS

Originalno je ovaj dres nosio čuveni jagodinski čuvar mreže Zvonko Milojević. On je devesetih godinama nosio dres Crvene zvezde, bio je čak i golman reprezentacije Jugoslavije, a 2007. godine je imao tešku saobraćajnu nesreću. Poljski kamion je udario u njegov automobil i od tada je Milojević nepokretan. Zvonko Milojević je inače kum trenutnog šefa struke Crvene zvezde Dejana Stankovića.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!