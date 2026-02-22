logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mateuš na teren izašao u dresu velikog Zvonka Milojevića: Sjetio se legende i najvećeg derbija u istoriji

Mateuš na teren izašao u dresu velikog Zvonka Milojevića: Sjetio se legende i najvećeg derbija u istoriji

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Mateuš Magaljaeš je izašao na teren "Marakane" u posebnom dresu koji je oduševio navijače Crvene zvezde.

Mateuš na derbiju nosi dres Zvonka Milojevića Izvor: TV Arena sport/MN Press

Crvena zvezda je dočekala Partizan u 178. večitom derbiju, a golman crveno-bijelih Mateuš Magaljaeš oduševio je navijače i pre nego što je meč počeo. On je izašao u posebnom dresu na teren.

Dok su ostali fudbaleri Zvezde izašli na teren sa majicama na kojima je bio lik Siniše Mihajlovića, brazilski golman je imao karakterističan šareni dres. To je zapravo dres iz 1995. godine u kome je legendarni Zvonko Milojević branio 100. vječiti derbi.

Na istorijskom 100. derbiju Crvena zvezda je pobijedila 2:1 (0:0), a nakon gola Nenada Bjekovića juniora za 1:0 u 71. minutu Zvezda je preokrenula pogocima Darka Kovačevića sa penala i Mitka Stojkovskog u finišu meča.

Izvor: MN PRESS

Originalno je ovaj dres nosio čuveni jagodinski čuvar mreže Zvonko Milojević. On je devesetih godinama nosio dres Crvene zvezde, bio je čak i golman reprezentacije Jugoslavije, a 2007. godine je imao tešku saobraćajnu nesreću. Poljski kamion je udario u njegov automobil i od tada je Milojević nepokretan. Zvonko Milojević je inače kum trenutnog šefa struke Crvene zvezde Dejana Stankovića.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajter i ovo:

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal FK Partizan vječiti derbi Zvonko Milojević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC