logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Posljednja poruka igračima Partizana pred derbi: "Ne postoji sutra i juče, samo ovdje i sada"

Posljednja poruka igračima Partizana pred derbi: "Ne postoji sutra i juče, samo ovdje i sada"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković istakao je da je njegov tim spreman za "vječiti derbi", a nije se složio da će promijeniti formaciju na ovom meču.

Posljednja poruka Nenada Stojakovića pred vječiti derbi Izvor: TV Arena sport/screenshot

Nenad Stojaković će od 17 časova voditi svoj prvi vječiti derbi u svojstvu trenera Partizana, a kako ima igračko iskustvo iz redova crno-bijelih istakao je da je igračima mnogo teže nego njemu.

"Pošto sam bio igrač, a sada sam trener, naravno da je njima teže. Oni moraju da trče i da rade. Ja stojim. Njima je mnogo teže, moraju da ispune plan", rekao je on. 

Upitan je šta je svojim igračima rekao prije nego što je počeo meč: "Ne postoji sutra, ne postoji juče, postoji samo ovdje i sada."

Kako će Partizan izaći na teren?

Što se tiče  formacije tri štopera u sastavu ne znače da će Partizan izaći nazad sa tri štopera, već će jedan od štopera biti po boku. 

"Nema tu nekih velikih nepoznanica. Izveli smo ono što je u ovom trenutku najbolje, što može da odgovori Crvenoj zvezdi. Želimo da budemo konkurentni i da se nametnemo. Formacija je početna faza. To je situaciona formacija, mijenja se iz sekunde u sekund. Nećemo igrati sa trojicom štopera. Imamo tri igrača u formaciji koji su po vokaciji centralni bekovi, ali nećemo igrati sa trojicom štopera", rekao je pred derbi. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan FK Crvena zvezda vječiti derbi Superliga Srbije Nenad Stojaković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC