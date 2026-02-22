Posljednja poruka igračima Partizana pred derbi: "Ne postoji sutra i juče, samo ovdje i sada"

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković istakao je da je njegov tim spreman za "vječiti derbi", a nije se složio da će promijeniti formaciju na ovom meču.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Nenad Stojaković će od 17 časova voditi svoj prvi vječiti derbi u svojstvu trenera Partizana, a kako ima igračko iskustvo iz redova crno-bijelih istakao je da je igračima mnogo teže nego njemu.

"Pošto sam bio igrač, a sada sam trener, naravno da je njima teže. Oni moraju da trče i da rade. Ja stojim. Njima je mnogo teže, moraju da ispune plan", rekao je on.

Upitan je šta je svojim igračima rekao prije nego što je počeo meč: "Ne postoji sutra, ne postoji juče, postoji samo ovdje i sada."

Kako će Partizan izaći na teren?

Što se tiče formacije tri štopera u sastavu ne znače da će Partizan izaći nazad sa tri štopera, već će jedan od štopera biti po boku.

"Nema tu nekih velikih nepoznanica. Izveli smo ono što je u ovom trenutku najbolje, što može da odgovori Crvenoj zvezdi. Želimo da budemo konkurentni i da se nametnemo. Formacija je početna faza. To je situaciona formacija, mijenja se iz sekunde u sekund. Nećemo igrati sa trojicom štopera. Imamo tri igrača u formaciji koji su po vokaciji centralni bekovi, ali nećemo igrati sa trojicom štopera", rekao je pred derbi.