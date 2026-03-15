Tudora ismijavaju zbog gluposti koju je napravio: Mislio je da prilazi treneru Liverpula

Goran Arbutina
Hrvatski trener Igor Tudor je na meču Totenhema i Liverpla napravio grešku i pomislio od drugog čovjeka da je Arne Slot.

Igor Tudor vjerovatno broji posljednje dane na klupi Totenhema. Došao je da bude "vatrogasac", ali se pod njegovim vođstvom "požar raširio", pa se pomno prati svaki njegov potez. Sada ga svi ismijavaju na društvenim mrežama.

Pred početak utakmice na "Enfildu" je hrvatski stručnjak krenuo da se javi kolegi sa protivničke klupe Arneu Slotu, ali je ubrzo shvatio da je pogriješio. Prišao je, pozdravio se i po njegovoj reakciji se vidi da mu nije svejedno u datom trenutku.

I jedan i drugi su ćelavi, pa je očigledno to zbunilo Tudora. Sad se nalazi opet na udaru, a navijači se nadaju da će uskoro da mu bude uručen otkaz. Na poluvremenu Liverpul vodi sa 1:0 golom Dominika Soboslaja iz slobodnog udarca.

