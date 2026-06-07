Detalji Draženove smrti lede krv u žilama: Njegova majka krivi djevojku i tvrdi da je "monstrum"

Dražen Petrović poginuo je na današnji dan u teškoj saobraćajnoj nesreći, svi pamte "košarkaškog Mocarta".

Izvor: YouTube/TheBruno2205/dpa Picture-Alliance via AFP / AFP / Profimedia

Dražen Petrović bio je po mnogima najbolji košarkaš sa prostora bivše Jugoslavije. Pred njim je bila svijetla budućnost, uspio je da napusti Portland gdje su ga šikanirali, prešao u Nju Džersi i počeo da pokazuje šta sve zna. Sve do tog kobnog 7. juna 1993. godine kada je poginuo u strašnoj saobraćajnoj nesreći kod Ingolštada (Nemačka).

Imao je samo 29 godina kada je nastradao u "Golfu" koji je vozila njegova tadašnja djevojka Klara Salanci. Spavao je na suvozačevom mjestu, odmarao i nažalost nikada više se nije probudio. Automobil kojim je ona upravljala je "podletio" pod kamion i njemu spasa nije bilo, dok je ona prošla bez ikakvih problema, a treća osoba u automobilu Hilal Edebal je završila u komi, ali je preživjela.

"Nije htjela da ubije Dražena, ali je vozila prebrzo. I uništila mi je život", rekla je Hilal jednom prilikom i priznala da zbog te nesreće ima "rupe u pamćenju" i da se ne seća udesa i mnogih detalja.

Dražen je karijeru počeo u Šibenki, igrao je potom za Cibonu, Real Madrid, Portland i nažalost posljednji klub bio mu je Nju Džersi.

"Doletjela je brzinom od preko 160 km/h"

Izvor: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP / Profimedia

Detalji nesreće brzo su dospjeli u javnost, a o tome je pričao i Draženov mlađi brat Aco Petrović.

"Dražen je spavao, padala je jaka kiša, taj kamion koji se prepriječio na putu bio je na jednoj uzbrdici, djevojka koja je vozila morala je da ga vidi, bio je na ravnom delu puta. Da je bio iznenadni udes, bio bi lančani sudar, ali niko drugi se nije sudario, svi osim nje su uspjeli da stanu. Imala je i treću zaustavnu traku, mogla je da prođe tuda, da ga zaobiđe... Ekspertiza je utvrdila da ona uopšte nije pomjerila volan, zabila se frontalno u kabinu kamiona i to onom stranom na kojoj je spavao Dražen", ispričao je Aco.

Njegovu verziju je potvrdio i policajac Binder koji je bio na mjestu nesreće.

"Činjenica je da je Klara prebrzo vozila, bila je mlada, sa malo iskustva u vožnji i nije se najbolje snašla. Doletjela je u prepriječeni šleper brzinom većom od 160 km/h. Čak nije uspjela ni da reaguje i zakoči. I da je pokušala da se zaustavi, pitanje je kako bi sve to prošlo, jer je kamion bio tu ispred nje. Onda je uslijedio strahovit udarac od kog je Dražen Petrović, koji je spavao na mjestu suvozača, poginuo", objasnio je Binder.

"Klara je monstrum"

Vidi opis Detalji Draženove smrti lede krv u žilama: Njegova majka krivi djevojku i tvrdi da je "monstrum" Biserka i Aco Petrović, majka i brat legendarnog Dražena. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/TheBruno2205 Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YOUTUBE/PRINTSCREEN/SPORT CLUB Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Screenshot/HRT/ TheSGCTrooper Br. slika: 6 6 / 6 AD

Majka Dražena Petrovića Biserka i dan-danas za smrt krivi Klaru.

"Ona je monstrum. Nije u kontaktu ni sa Hilal, nije je posjećivala ni dok je bila bolesna, iako su dugogodišnje prijateljice i igrale su košarku zajedno od malih nogu. Hilal je studirala u Americi i kada se vratila dobila je poziv od Klare da zajedno idu po Dražena na aerodrom u Frankfurtu", ispričala je Biserka u jednom od intervjua.

Klara se udala za poznatog fudbalera

Klara Salanci i Oliver Birhof.

Izvor: Profimedia

Klara Salanci je iz teške saobraćajne nesreće prošla sa samo jednim ožiljkom. Nije odgovarala na sudu, a kasnije se udala za čuvenog njemačkog fudbalera Olivera Birofa.

"Htjela je da održi kontakt sa nama, kada se u Milanu održavao Mekdonalds turnir u Draženovu čast, došla je na utakmicu. Njen tadašnji momak Birof je igrao tu. Mom suprugu je donosila i neke lijekove. Kada je postavljen krst kod Ingolštada rekli su mi da je dolazila tamo. Nažalost, mene sve to podsjeća na ono što se dogodilo, pa sam njenoj prijateljici Matiji rekla da ne dolazi više, jer sve ponovo proživljavam", ispričala je Biserka Petrović.

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