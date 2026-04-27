"Pitao sam ga - Dražene, šta se dešava? Tu smo prekinuli odnos": Divac zauvijek pamti njihov posljednji susret

Vlade Divac pamti do detalja posljednji susret sa Draženom Petrovićem, poslije kojeg su prekinuli veliko prijateljstvo. Ispostavilo se da ga više nikad nije vidio.

Velikan srpske i NBA košarke, član "Kuće slavnih" Vlade Divac (58) govorio je u Americi o svom prijateljstvu sa pokojnim Draženom Petrovićem (1964 - 1993), zauvijek prekinutom u vreme građanskog rata u Jugoslaviji. Bili su dugogodišnji saigrači u reprezentaciji SFRJ, zajedno osvajali svjetske i evropske vrhove, bili su među evropskim pionirima u NBA ligi i jedan drugog su podržavali dok su krčili put u SAD. A, onda je sve stalo sa početkom građanskog rata u Jugoslaviji.

"Bilo je teško za sve nas koji smo odrasli u toj zemlji. Odrasli smo u njoj i odjednom političari donesu užasne odluke i imate prevrate, građanske ratove, ljudi počnu da se ubijaju međusobno i moraš da odabereš stranu", rekao je Divac gostujući u podkastu svog nekadašnjeg saigrača iz Lejkersa, Bajrona Skota, "Byron Scott Fast Break"

Sjeća se Divac živo i dana i trenutka kada je među njima puklo. Sa svojim Lejkersima gostovao je Petrovićevom Portlandu.

"Sjećam se da smo imali utakmicu u Portlandu. Obično bismo se čuli ako bismo igrali protiv Portlanda tamo ili ako bi oni dolazili u El-Ej. Kada dođem u Portland, očekivao bih da će doći da me pokupi da odemo na ručak, pa da odemo na utakmicu... Međutim, on nije došao", izjavio je Divac.

Odmah je htio da se sretne sa njim i da uživo čuje u čemu je problem.

"Imali smo poslije toga šuterski trening. Naš šuterski trening bio je prije njihovog. Završili smo, pa sam očekivao da će da izađe na teren i da ću ga vidjeti. Svi iz ekipe Portlanda izašli su na teren osim njega i pomislio sam - nešto nije u redu", živo pamti Srbin.

"Otišao sam u svlačionicu i pitao sam ga - Dražene, šta se dešava? Odgovorio mi je: 'Problemi su kod kuće, hajde da vidimo šta će se da se desi, pa kada sve bude u redu, obnovićemo odnos'".

"Rekao sam mu: 'Dražene, ne mogu da imam prijatelje na određeno vrijeme'. Tu smo prekinuli i tragedija se dogodila nekoliko godina kasnije. Veoma mi je bilo teško. Nisam imao šansu da opet pričam sa njim, ali sam pričao sa njegovom majkom, bratom, porodicom i u tome nalazim mir... Ne krivim nikoga. Možda sam ja uradio nešto loše, a da toga nisam svjestan. Teško je", zaključio je Divac.

"Dražen je imao isto što i ti"

Amerikanci su o odnosu Dražena Petrovića i Divca napravili u dokumentarni film "Jednom braća", a Vlade se i dalje sjeća do detalja njihovih druženja u Sjedinjenim Državama, ali i Draženovog insistiranja da se uvijek trenira.

"Rekao bih da je igranje sa Draženom u nacionalnom timu pokazalo da je njegova radna etika bila kao kod nijednog igrača. Bio je primjer za sve klince koji žele da dođu u ligu. To je ono što morate da uradite", rekao je on Bajronu Skotu.

"Bilo je to nešto veoma slično onome što si ti imao - radnu etiku. Možeš da imaš talenat i ljubav prema igri, ali ako ne budeš radio, biće teško da uspiješ. A, Dražen je samo radio", rekao je Divac Amerikancu.

"Sjećam se naše prve sezone, on je bio u Portlandu, ja ovdje (u Los Anđelesu). Bila je pauza zbog Ol-stara i imali smo nekoliko slobodnih dana. Došao je u El-Ej, a ja sam pokušao da organizujem večeru u nekom restoranu, ali prvo smo morali u salu. Rekao sam mu 'Zakasnićemo', ali nije htio da ide dok ne odemo u salu. Tek kada štiklira svoj plan rada za taj dan, mogli smo da odemo", evocirao je Divac uspomene.

Dražen Petrović je od 1992. godine nastupao za reprezentaciju samostalne Hrvatske, predvodio je do olimpijskog srebra u Barseloni, a izgubio je život 1993. godine, kada se u junu vraćao automobilom kući iz Njemačke sa meča nacionalnog tima. Sjedio je na mjestu suvozača dok je njegova djevojka Klara vozila i prošla bez ozbiljnih povreda.

Divac je kao i Dražen u tim godinama i dalje bio u velikom usponu karijere u NBA, a poslije skidanja sankcija SR Jugoslaviji bio je jedan od najvažnijih igrača reprezentacije koja je 1995. godine vratila našu zemlju na svjetsku košarkašku mapu, zajedno sa kapitenom Žarkom Paspaljem, jedinstvenim asovima Predragom Danilovićem i Sašom Đorđevićem, tada mladim Dejanom Bodirogom i drugim velikanima koje su predvodili Dušan Duda Ivković i Željko Obradović.

Sa Divcem u nacionalnom timu, naša košarka osvojila je i posljednje zlato, na Svjetskom prvenstvu u Indijanapolisu 2002. godine. Taj uspjeh poklopio se sa vrhuncem igre i rezultata njegovih Sakramento Kingsa, koji su igrali nezaboravne plej-of serije baš protiv Lejkersa, u kojima je Divac 1989. godine počeo, a 2005. završio veliku karijeru.

