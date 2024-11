"Dražen, Kukoč, Rađa, Divac - i jedan umjesto mene!" Žarko Paspalj napravio idealnu Ex-Yu petorku!

Legendarni kapiten jugoslovenske reprezentacije sastavio idealnu petorku svoje karijere. Odabrao je sve igrače iz istog tima.

Žarko Paspalj, kultni kapiten reprezentacije SR Jugoslavije, bio je član najtalentovanije generacije evropske košarke, jugoslovenske sa kraja osamdesetih, a onda je 1995. i 1996. predvodio SRJ ka novim istorijskih uspjesima.

U Partizanu, Panatinaikosu, Olimpijakosu, igrao je sa velikim asovima, a prije svega u nacionalnim timovima velike i "manje" Jugoslavije. Zato je zanimljivo pročitati njegov odgovor na pitanje da odabere idealnu petorku košarkaša sa ovih prostora.

"Postavio si mi nekoliko jako nezgodnih pitanja, ali ovo je daleko najteže. Ma kakvih pet, mogu ih sada iz glave navesti 20 i opet bih nekog zaboravio", kazao je Paspalj u intervjuu za "Tportal".

"Doveo si me u jako nezavidnu situaciju, ali ako već moram, onda bih se odlučio za tu moju generaciju, za momke koji su bili stvoreni da naprave čudo. I napravili su ga. Najbolji pokazatelj je odnos ljudi danas prema nama i njihova sjećanja na to vrijeme. Zato će to biti Dražen, Kukoč, Rađa, Divac i, umjesto moje malenkosti, neka bude Jure Zdovc. Bilo je je tu puno fantastičnih igrača, ali kažem, mislim da je ovo najiskreniji i najpošteniji odgovor", rekao je Paspalj.

Sa svim navedenim igračima, Draženom Petrovićem, Tonijem Kukočem, Dinom Rađom, Jurijem Zdovcom i Vladom Divcem, Paspalj je igrao u navedenoj, supertalentovanoj generaciji koju je selektor Dušan Duda Ivković vodio do evropskog i svjetskog zlata na prelazu osamdesetih i devedesetih godina. Uslijedio je rat i raspad države, a onda i ekipe koja nikad nije dobila šansu da 1992. godine igra protiv američkog "Drim tima" u Barseloni, na Olimpijskim igrama.

"Ovaj odgovor koji valjda neće naljutiti nikoga, haha. Pogotovo što je kod nas bila specifična situacija. Dogodio se rat, raspala se država, četiri godine nas nije bilo nigdje, a onda smo se vratili i nastavili tamo gde smo stali. Zato je po meni to još vrednije", dodao je Paspalj.

