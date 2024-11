Hrvati sišli sa postolja, ali to nije bio jedini skandal '95: Digao pehar u Atini, pa se sjetio haosa u finalu

Žarko Paspalj smatra da Litvanci nisu bili mnogo bolji od Hrvata u finišu tog Evropskog prvenstva.

Izvor: MN Press /Коста Ђурђевић/Youtube

Proslavljeni reprezrentativac Jugoslavije Žarko Paspalj prisjetio se svog nekadašnjeg saigrača Dražena Petrovića, pričao je o stanju u srpskoj košarci, ali se morao dotaći i čuvenog Evropskog prvenstva u Atini 1995. godine kada je Jugoslavija došla do samog kraja i osvojila zlato. U finalu je pala Litvanija, u polufinalu nestvarnim pogotkom Saše Đorđevića Hrvatska, a i nekoliko decenija kasnije ne zaboravlja se to što su Hrvati tada sišli sa postolja.

Selekcija Hrvatske u kojoj su bili Josip Vranković, Velimir Perasović, Arijan Komazec, Toni Kukoč, Stojan Vranković, Veljko Mršić i Dino Rađa nije htela da sačeka da naši košarkaši dobiju medalje, Skoro 30 godina kasnije, u intervjuu za "tportal" Paspalj ističe da je to jedna od većih sportskih gluposti.

"To je jedna od većih gluposti napravljenih u sportu, sigurno najveća tokom čitave moje karijere. To se jednostavno ne radi. da razumijem da je s njihove strane postojao neki revolt, to mi je jasno, ali to može biti jedino revolt prema situaciji koja se događala, a ne prema nama. Zajedno smo danima bili u istom hotelu, osjećaš da nešto nije u redu, vidiš da postoji strašna težina u međusobnim odnosima, a znaš da ni za što nisi kriv. Jasno mi je da su Hrvati dobili svoju državu i normalno je da su podržavali svoje, ali to što su uradili... Kakve to veze ima s onom čistoćom sporta koju smo svi njegovali sve dok se nije uplela politika? Jako je teško bilo nositi se s upitnikom nad glavom kako se ponašati kada sretneš prijatelje s kojima si proveo čitav život... Sve ja to razumijem, jasno mi je da su bila loša vremena, ali i dalje ne mogu shvatiti zašto su to uradili", rekao je Žarko Paspalj za "tportal".

Nije samo to bilo problematično u finišu prvenstva odigranog u Atini. U finalu je Jugoslavija savladala Litvaniju 96:90 uz nevjerovatnu partiju Saše Đorđevića i njegov 41 poen, a Litvanci su pred sam kraj željeli da napuste teren i da se ne vrate. Taj potez je još šokantniji Paspalju.

"U redu, ovo što su napravili Hrvati je velika glupost, ali i potez Litvanaca nije bio daleko. Neshvatljivo mi je to da im je nešto tako u tom trenutku uopšte palo na pamet. Borili su se cijelu utakmicu, egal je bio do zadnjih sekundi i oni, ne znam sada ni koliko je ostalo do kraja, 30, 40 sekundi, odjednom se sjete da ih sudija krade i odluče da neće više da igraju. Možda bih još i shvatio da su gubili 20 razlike, ali sve je bilo u koš, dva. Pa to je jedina stvar koja ti tada ne smije biti u glavi. Imaš otvorenu utakmicu, boriš se za zlato i ti, eto tako, odlučiš da ti se više ne igra", rekao je Paspalj.

TO NE SME DA SE DEŠAVA HRVATSKIM VELIKANIMA!

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Hrvatska košarka je sada jako, jako daleko od te 1995. godine. Aco Petrović je tada birao iz velikog broja asova stvorenih u doba Jugoslavije, borila se ta reprezentacija za medalje, a sad Hrvati teško dolaze do pozicije da se uopšte kvalifikuju na veliko takmičenje. Kako to izgleda Paspalju? Jako loše.

"Izgleda jako loše i, što je najgore, traje jako dugo. Nešto mora da se uradi. Hrvatski klubovi očito nisu dorasli nivou srpskih, a svi oni zajedno predstavljaju ABA ligu. Znam da postoji velika želja i volja čelnih ljudi ABA lige da se stvari promjene i da budu kao prije 15 godina. Tada je liga bila odlična, a hrvatski klubovi su pokazivali da se ravnopravno mogu nositi sa srpskim uprkos lošijem finansijskom statusu. Rekao bih da je glavni problem hrvatske košarke nemotivacija, odnosno izostanak motivacije i volje za košarkom, a sve zbog loših rezultata reprezentacije", smatra on.

"Ovo što vidim kada dođem u Zagreb i popričam s ljudima je porazno. Košarka nikoga ne zanima. Samo fudbal i eventualno se prate Jokić i Dončić. Sve ostalo - ništa, i bojim se da nema šanse da se skoro nešto popravi. Mislim da imate dovoljno kvalitetnih ljudi, ali ne vidim da postoji volja za saradnjom. Klubovi su u ozbiljnim problemima. Najviše u finansijskim, a to je osnova da bi se moglo krenuti dalje. Cibona je prije nekoliko godina imala sjajnu mladu ekipu. Gledao sam ih na jednom juniorskom turniru i fascinirali su me. Mali Prkačin i još nekoliko momaka. Gledam ih u čudu i mislim - jebote, pa ovi će gaziti sve redom. Ta ekipa je tako dobro izgledala. Šta se dogodilo? Cibona ih je izgubila, svi su otišli bez odštete i Cibona, evropska košarka institucija, srozala se još više. Takve se stvari ne smiju događati. Ciboni i ostalim velikim i slavnim hrvatskim klubovima treba pomoć. Moraju uskočiti grad, država, svako tko je voljan pomoći jer je ovo zaista tragedija", tužno je završio Paspalj.