Bogdan Obradović u MONDO podkastu "Priča za medalju": Kako sam Novaku našao menadžere? Rekao sam im šta će biti

Bogdan Obradović je u MONDO podkastu "Priča za medalju" otkrio kako je pronašao menadžera Novaku Đokoviću. Teniski trener osvrnuo se i na najveći uspjeh reprezentacije Srbije - osvajanje Dejvis kupa.

U novoj epizodi MONDO podkasta "Priča za medalju" gost je teniski trener Bogdan Obradović. Stručnjak koji je bio uz Novaka Đokovića praktično od njegovih početaka i sa njim bio i na vrhuncu Dejvis kup reprezentacije Srbije, otkrio je Andriji Geriću kako je izgledao put olimpijskog šampiona. Obradović (58) je posebno govorio o periodu pronalaska sponzora mladim talentima iz Srbije, a dotakao se i najvećeg uspjeha reprezentacije - osvajanje "salatare" 2010.

Pogledajte cijelu epizodu:

Kako je nastala šampionska generacija koja je osvojila Dejvis kup? I kako je izgledalo pratiti razvoj tih igrača od djetinjstva?

"Sasvim sigurno da sam bio vezan sa svim tim igračima, jedino nisam sa Viktorom, koji je bio u Zvezdi i imao svoje trenere, a ovi ostali su nekako bili vezani za mene. Tako smo se spojili... Zapravo, Dirk Hordorf, tadašnji menadžer, zajedno sa Alonom Kakšurijem, oni su zajednički potpisali te neke ugovore, tada smo uspjeli da nađemo finansiranje za Noleta", ispričao je Obradović u MONDO podkastu "Priča za medalju".

"Radnička klasa me imenovala za selektora"

"Onda smo uzeli Janka, bio je tu i Arsa Zlatanović i on je tu isto potpisao ugovor, Arsa je kasnije imao nekih zdravstvenih problema, pa nije uspio da izgradi veliku karijeru, ali je bio strašno talentovan. Tu je bio i Pašanski... Onda je krenula generacija Ilija Bozoljac, Dušan Lajović, nekako smo te menadžere držali blizu da pomognu našim momcima", rekao je Obradović.

Otkrio je od koga je potekla ideja da on preuzme Dejvis kup tim Srbije.

"Dirk (Hordorf) je dao prijedlog, rekao je 'kad je već Bogdan tu sa vama neka uzme i Dejvis kup reprezentaciju'. Novak je tada sve preuzeo na sebe, rekao da će razgovarati sa ostalim igračima i Savezom i ja sam, zapravo, od strane radničke klase bio imenovan za selektora", kroz šalu je rekao.

"Imali smo tu zajedničku ideju, željeli smo da osvojimo Dejvis kup, to smo uspjeli 2010, a onda smo 2013. ponovo igrali, tada smo bili vicešampioni."

"Rekao sam im da će biti Broj 1"

Kako je izgledao put Novaka Đokovića?

"Pamtim trenutak kod Novaka, sa 16 godina, kad je imao taj užasan momenat finansiranja. Tada sam nazvao Alona Kakšurija, menadžera koji je tada radio sa Safinom i drugim igračima. Dirk Hordorf je tada radio sa Rajnerom Šulerom i tako dalje...", nabrajao je Obradović imena koja su tada bila značajna u tenisu.

"Njih dvojica su se spojili i ušli u pomoć finansiranja Novaka, kasnije i Janka. Pamtim još tada kad su me pitali gdje vidim Novaka - odgovorio bih da će biti 'Broj jedan' i to je to. Nevjerovatno je to, kad su došli da vide ambijent i to kako smo radili uz pomoć štapa i kanapa. To je bilo kao da odeš na Kubu i vidiš da sa potrošenim gitarama sviraju nevjerovatnu muziku i raduju se i srećni su od svih onih bogatijih. E, mi smo ti neki Kubanci koji nemaju svih šest žica, nekad imamo pet, a vala i četiri i pravimo zabavu i životi mogu da nam budu lijepi", kazao je Bogdan Obradović

