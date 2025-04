Srđan Đoković se pobunio u svlačionici zbog Novaka, Zimonjić otkrio detalje sa Vimbldona

Nenad Zimonjić ispričao je i kako je Srđan Đoković reagovao na priča o Novaku Đokoviću i penziji. Otkrio je detalje sa Vimbldona.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Novak Đoković je u padu forme ove sezone, mučio se i sa povredom na Australijan openu, pa je probleme sa okom u Majamiju, a onda je u Monte Karlu i Madridu rano ispao. Počele su opet priče o njegovom odlasku u penziju, ali ga to ne dotiče previše. Sprema se za turnir u Rimu, pa za Rolan Garos i pokušaće da dođe do 100. titule u karijeri. Koliko će još da igra? To je bilo jedno od pitanja i za Nenada Zimonjića.

Specijalista za dubl i nekadašnji selektor Dejvis kup reprezentacije i čovjek koji je kratko bio i Novakov trener pričao je baš o tome. Otkrio je i jednu anegdotu sa Srđanom Đokovićem. "To zavisi od njega, mi možemo da nagađamo. Sjećam se 2022. godine na Vimbldonu poslije osvajanja titule da smo pričali u svlačionici i da sam rekao da ne vidim razlog zašto ne bi mogao da igra još tri-četiri godine da igra na ovom nivou. Srđan koji je uvijek gledao na nešto više kaže gdje četiri, znači još dvije možda i to je to", rekao je Zimonjić u podkastu "Reketiranje".

Uvjeren je Ziki da Novak može da se vrati na put uspjeha. "Stvarno vjerujem da on može, sve je uspio da postigne zahvaljujući tome što je posvećen i gleda na svaki način da napreduje, da podigne svoj nivo u svakom narednom treningu, a ne na neki duži period", zaključio je Zimonjić.

"Samo jedna porodica me pitala kako sam napravio Novaka"

U jednom od ranijih intervjua Srđan Đoković otkrio je i to da ga je samo jedna porodica pitala kako je Novak napravio sve te uspjehe i kako mu je pomogao. Bili su to Predrag i Svetlana Danilović koji su pitali za savjet na početku teniske karijere njihove ćerke Olge Danilović.

"Jedina porodica koja je došla da me pita za iskustva kako izgleda napraviti vrhunskog tenisera su Danilovići. Predrag i njegova supruga došli su i razgovarali sa mnom nekoliko sati. On je bio košarkaška zvijezda, ali me je pitao za savjet jer nije iz tog sporta. Kao što sam i ja pitao Nikolu Pilića", kazao je Srđan Đoković u emisiji "Ćirilica".