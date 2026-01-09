Zanimljivo pojačanje Radnika: Od prvog tima Notingem Foresta do pete lige Francuske!

Atif Konate novi je ofanzivac Bijeljinaca.

Izvor: FK Radnik Bijeljina

Ofanzivni vezista Atif Konate (2001.) postao je ovog petka novi igrač Radnika.

Konate je u bijeljinski tabor došao iz Valensijena, za čiji je B tim nastupao, između ostalog, u Nacionalnom šampionatu (petoligaški rang). Prošao je omladinsku školu Avra, a potom bio član Oksford junajteda i Notingem Foresta.

Za tim "šumara" do 23 godine odigrao je 55 utakmica, postigavši 23 pogotka, a stigao je da uknjiži i tri nastupa za seniorski tim. To se dogodilo u sezoni 2021-22, kada je upisao jedan meč u Čempionšipu te dva u Karabao kupu.

Prije Konate, u Radnik su stigli napadač Aldin Hrvanović i defanzivac Huso Karjašević.

(mondo.ba)