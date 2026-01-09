logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zanimljivo pojačanje Radnika: Od prvog tima Notingem Foresta do pete lige Francuske!

Zanimljivo pojačanje Radnika: Od prvog tima Notingem Foresta do pete lige Francuske!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Atif Konate novi je ofanzivac Bijeljinaca.

Atif Konate novi igrač Radnika Izvor: FK Radnik Bijeljina

Ofanzivni vezista Atif Konate (2001.) postao je ovog petka novi igrač Radnika.

Konate je u bijeljinski tabor došao iz Valensijena, za čiji je B tim nastupao, između ostalog, u Nacionalnom šampionatu (petoligaški rang). Prošao je omladinsku školu Avra, a potom bio član Oksford junajteda i Notingem Foresta.

Za tim "šumara" do 23 godine odigrao je 55 utakmica, postigavši 23 pogotka, a stigao je da uknjiži i tri nastupa za seniorski tim. To se dogodilo u sezoni 2021-22, kada je upisao jedan meč u Čempionšipu te dva u Karabao kupu.

Prije Konate, u Radnik su stigli napadač Aldin Hrvanović i defanzivac Huso Karjašević.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Radnik Bijeljina fudbal Premijer liga BiH transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC