Zanimljivo pojačanje Radnika: Od prvog tima Notingem Foresta do pete lige Francuske!

Atif Konate novi je ofanzivac Bijeljinaca.
Ofanzivni vezista Atif Konate (2001.) postao je ovog petka novi igrač Radnika.
Konate je u bijeljinski tabor došao iz Valensijena, za čiji je B tim nastupao, između ostalog, u Nacionalnom šampionatu (petoligaški rang). Prošao je omladinsku školu Avra, a potom bio član Oksford junajteda i Notingem Foresta.
Za tim "šumara" do 23 godine odigrao je 55 utakmica, postigavši 23 pogotka, a stigao je da uknjiži i tri nastupa za seniorski tim. To se dogodilo u sezoni 2021-22, kada je upisao jedan meč u Čempionšipu te dva u Karabao kupu.
Prije Konate, u Radnik su stigli napadač Aldin Hrvanović i defanzivac Huso Karjašević.
