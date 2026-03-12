logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Još nije na nivou koji se očekuje": Obradović progovorio o povratku Tajsona Kartera u tim Zvezde

"Još nije na nivou koji se očekuje": Obradović progovorio o povratku Tajsona Kartera u tim Zvezde

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Saša Obradović iznio je očekivanja pred meč protiv lidera Evrolige, a govorio je i o zdravstvenom stanju Tajsona Kartera

Obradović progovorio o povratku Tajsona Kartera u tim Zvezde Izvor: MN PRESS, MONDO

Crvena zvezda priprema se za utakmicu u petak protiv Fenerbahčea, susret je na programu u 20 sati u Beogradskoj areni. Ekipa koju vodi Saša Obradović mogla bi da izađe u najjačem sastavu, a to znači da bi priliku ponovo mogao da dobije i Tajson Karter koji je posljednji meč u Evroligi odigrao upravo protiv šampiona ovog takmičenja.

"Karter je igrač od koga se očekuje mnogo, i tako je bilo i na početku. Potrebno je biti strpljiv i uporan, jer još nije dostigao nivo koji se očekuje, što je sasvim razumljivo, ali je i dalje veoma važno da trener istrpi takve situacije", rekao je Saša Obradović na konferenciji za medije.

Crvena zvezda je trenutno sedma na tabeli, pobjeda protiv Bajerna bila je neophodna, ali kako do nje nije došlo, tim tim iz Beograda će morati "da se čupa" protiv lidera. Neće biti lako.... "Pa da, nije samo rezultatski, oni su i igrom najbolja ekipa u Evroligi. Prošli su i kroz povrede glavnih igrača, a oni i dalje drže visok ritam u igri, visok nivo i onako što se kaže, 'dave' timove do neke određene granice gde mnogi odustaju u tom nekom samom kraju", rekao je Obradović.

Recept protiv Fenera je jednostavan: "Možda ćemo promašiti neki napad ili šut, ali ne smijemo da izgubimo tu borbenost. Moramo da igramo čvrsto u odbrani i da pokušamo na isti način kao oni… rezultat će tada doći sam od sebe"

"Postoji mnogo metoda, ali najvažnije je da prije svega ponovo radimo stvari koje su nam ranije donosile kvalitet. Podsjećanje na to je samo jedna od metoda. Mnoge stvari zavise i od toga kako se igrači individualno pripremaju van terena - sve su to navike i rutine koje gradiš, a mislim da je to direktna posljedica onoga što treba da radiš kada ti dođu najteže utakmice."

"Znači koliko praviš dobru odstupnicu negde i u nekim pobedama, nekim ljudima koji to znaju kako da rade - njima je verovatno lakše da igraju utakmicu i da se manje obaziru na greške. To je jedna isto stvar o kojoj treba da se vodi računa, znači da se što kraće ostane u nekoj grešci i da se ponovo vraćamo na one fizičke stvari koje treba da radimo", zaključio je Obradović.

Bonus video: 

Pogledajte

00:20
Saša Obradović se popeo na tribinu
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tajson Karter KK Crvena zvezda Saša Obradović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC