Trener Crvene zvezde Saša Obradović iznio je očekivanja pred meč protiv lidera Evrolige, a govorio je i o zdravstvenom stanju Tajsona Kartera

Izvor: MN PRESS, MONDO

Crvena zvezda priprema se za utakmicu u petak protiv Fenerbahčea, susret je na programu u 20 sati u Beogradskoj areni. Ekipa koju vodi Saša Obradović mogla bi da izađe u najjačem sastavu, a to znači da bi priliku ponovo mogao da dobije i Tajson Karter koji je posljednji meč u Evroligi odigrao upravo protiv šampiona ovog takmičenja.

"Karter je igrač od koga se očekuje mnogo, i tako je bilo i na početku. Potrebno je biti strpljiv i uporan, jer još nije dostigao nivo koji se očekuje, što je sasvim razumljivo, ali je i dalje veoma važno da trener istrpi takve situacije", rekao je Saša Obradović na konferenciji za medije.

"Još nije na nivou koji se očekuje": Obradović progovorio o povratku Tajsona Kartera u tim Zvezde

Crvena zvezda je trenutno sedma na tabeli, pobjeda protiv Bajerna bila je neophodna, ali kako do nje nije došlo, tim tim iz Beograda će morati "da se čupa" protiv lidera. Neće biti lako.... "Pa da, nije samo rezultatski, oni su i igrom najbolja ekipa u Evroligi. Prošli su i kroz povrede glavnih igrača, a oni i dalje drže visok ritam u igri, visok nivo i onako što se kaže, 'dave' timove do neke određene granice gde mnogi odustaju u tom nekom samom kraju", rekao je Obradović.

Recept protiv Fenera je jednostavan: "Možda ćemo promašiti neki napad ili šut, ali ne smijemo da izgubimo tu borbenost. Moramo da igramo čvrsto u odbrani i da pokušamo na isti način kao oni… rezultat će tada doći sam od sebe"

"Postoji mnogo metoda, ali najvažnije je da prije svega ponovo radimo stvari koje su nam ranije donosile kvalitet. Podsjećanje na to je samo jedna od metoda. Mnoge stvari zavise i od toga kako se igrači individualno pripremaju van terena - sve su to navike i rutine koje gradiš, a mislim da je to direktna posljedica onoga što treba da radiš kada ti dođu najteže utakmice."

"Znači koliko praviš dobru odstupnicu negde i u nekim pobedama, nekim ljudima koji to znaju kako da rade - njima je verovatno lakše da igraju utakmicu i da se manje obaziru na greške. To je jedna isto stvar o kojoj treba da se vodi računa, znači da se što kraće ostane u nekoj grešci i da se ponovo vraćamo na one fizičke stvari koje treba da radimo", zaključio je Obradović.

