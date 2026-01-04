logo
Novo pojačanje za Semberce: Huso Кarjašević potpisao za Radnik

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Tim iz Bijeljine nastavlja sa predstavljanjem pojačanja.

Huso Karjašević Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Huso Karjašević poslije skoro sedam godina vraća se u Semberiju, ali ne Podrinje, čiji član je nekada bio, nego u redove premijerligaša Radnika iz Bijeljine.

Karjašević u Radnik stiže kao slobodan igrač, nakon što je okončao saradnju sa mostarskim Veležom. Ranije je u BiH još igrao za Željezničar iz Sarajeva i Tuzla siti.

"Fudbalski klub Radnik Bijeljina sa zadovoljstvom predstavlja drugo pojačanje zimskog prelaznog roka - novi član našeg tima je 28-godišnji Huso Кarjašević. Кarjašević je igrač sredine terena, a njegova primarna pozicija je defanzivni vezni. U Radnik dolazi iz redova mostarskog Veleža, a iza sebe ima značajno iskustvo igranja Premijer lige BiH, nastupajući i za Željezničar i Tuzla siti. Tokom karijere nosio je i dres Fortune Regenzburg u Njamačkoj, kao i Podrinja iz Janje", saopšteno je iz Radnika.

Prije Karjaševića, redove bijeljinskog kluba pojačao je Aldin Hrvanović, dok plavi dres više neće nositi Đorđe Pantelić i Faruk Gogić. Oni karijeru nastavljaju u Rusiji, tačnije u Spartaku iz Kostrome. Prije njih Radnik su napustili Miroslav Maričić, Konstantin Češmedžijev i Damjan Krajišnik, tako da je jasno da će Bijeljinci na proljeće nastupati u poprilično izmijenjenom sastavu.

Tagovi

Premijer liga BiH FK Radnik Bijeljina FK Velež Huso Karjašević transferi

