Radnik ostao bez kapitena, klub napuštaju još dvojica igrača!

Damjan Krajišnik iznenada napustio bijeljinski klub. Još dvojica fudbalera na izlaznim vratima.

Izvor: Facebook/FK Radnik Bijeljina

Radnik iz Bijeljine prekinuo je seriju poraza i pobjedom protiv Širokog Brijega i remijem sa Željezničarom na Grbavici završio prvi dio sezone.

Sada slijedi zimska pauza, a u proljećnom dijelu sezone Radnik će biti bez dosadašnjeg kapitena Damjana Krajišnika.

Vezni fudbaler koji je počeo karijeru u omladinskim kategorijama bijeljinskog kluba, a onda se nakon internacionalne karijere prošlog ljeta vratio u Radnik i zaigrao za seniorski tim sada je napustio klub.

„Poslije godinu i po boravka u svom gradu, došlo je vrijeme za novu stranicu u mojoj karijeri. Neke ambicije nam se jednostavno nisu poklopile i krenuo je svako svojim putem. Smatram da sam u najboljim igračkim godinama i odlučio sam da se okrenem novim izazovima. Ponuda ima, nigdje ne žurim a ovu zimsku pauzu ću iskorisiti da se još bolje spremim za proljetni dio sezone i donesem konačnu odluku gdje ću nastaviti karijeru“, rekao je Krajišnik za "SportDC".

Ovo nije jedini odlazak iz Radnika, klub će napustiti juoš dvojica fudbalera.

Opremu Radnika razdužiće i Miroslav Maričić i Konstantin Češmedjiev.

Maričić je u Radnik stigao u ljeto 2024. i prošle sezone odigrao 28 utakmica, dok je ove sezone nastupio 11 puta. Posljednjih sedam utakmica nije bio ni u protokolu, tako da je jasno da je jasno da je bio u drugom planu, te odlazak nije pretjerano iznenađenje.

Osim Maričića odlazi i Konstantnin Češmedijev. Makedonac je doveden prošlog ljeta kao veliko pojačanje, ali je odigrao svega šest utakmica.