Više od 80.000 igračaka završilo na ledu: Ovo je humanitarna akcija o kojoj priča cijeli svijet

Na jednoj hokejaškoj utakmici više od 80 hiljada igračaka završilo je na ledu.

Na utakmici Američke hokejaške lige (AHL), odigranoj u gradu Herši u saveznoj državi Pensilvanija, navijači i igrači prisustvovali su nesvakidašnjoj situaciji. U trenutku koji su organizatori opisali kao "sladak i nježan haos", na led je bačeno čak 81.796 plišanih igračaka.

Bacanje igračaka je već postalo tradicija... Do ovog neobičnog događaja došlo je nakon što su Herši Bers postigli prvi gol na meču protiv ekipe Rokford Ajs Hogsa. Pogodak u prvoj trećini, preciznije u 2:55 minutu, postigao je Lui Belpedio, što je bio znak za navijače da započnu tradicionalno bacanje plišanih igračaka na led.

Herši Bers, inače član Američke hokejaške lige i filijala NHL kluba Vašington Kapitalsi, ovu humanitarnu akciju organizuju još od 2001. godine. Snimci sa tribina prikazuju kako plišane igračke lete preko zaštitnog stakla i prekrivaju čitav led. Na snimku se mogu vidjeti i igrači koji se bacaju i skaču na hrpu igračaka, te je dokađaj svima bio zanimljiv, a uz to je i humanitaran.

Iz kluba je saopšteno da će sve prikupljene igračke biti donirane za više od 60 lokalnih humanitarnih organizacija. Nakon što je led očišćen, utakmica je nastavljena, a Herši Bers su na kraju slavili pobjedu rezultatom 5:4 protiv Rokford Ajs Hogsa.

Od trenutka postojanja ove akcije, sakupljeno je 648.246 plišanih igračaka.

