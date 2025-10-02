"Srbi i Rusi mi uopšte ne smetaju": Godinama u Americi krio da je pravoslavac, sad sa 53 godine obara rekorde

Jaromir Jagr je izašao na led i započeo svoju 38. sezonu u profesionalnom hokeju, a njegova kako hokejaška, tako i životna priča je nevjerovatna.

Izvor: Hájek Ondřej / ČTK / Profimedia

Sada već postaje redovna rubrika da se jednom godišnje piše da je Jaromir Jagr ponovo na terenu. On je u dresu svog lokalnog kluba u Češkoj sada izašao na led i započeo 38. profesionalnu sezonu. Sa 53 godine i dalje igra jedan od najopasnijih i najgrubljih sportova na svijetu.

Jedan od najboljih hokejaša ikada je sa Češkom dva puta bio svjetski i olimpijski prvak, a sa Pitsburgom ima dvije titule Stenli kupa. Odavno je u Kući Slavnih, Pitsburg mu je penzionisao dres, ali sa 53 godine on i dalje kliže.

Svoje rekorde sada samo poboljšava. Oborio je rekord Gordija Houa kojije sa 52 godine bio najstariji strijelac ikada u profesionalnom hokeju još prošle sezone, sada je to samo "podebljao".

Godinama krio da je pravoslavac

Vrlo je specifična Češka, ima čak 48 odsto ateista i agnostika, devet odsto katolika, a Jaromir Jagr je tokom godina postao - pravoslavac.

"Da, jako sam religiozan, ja sam pravoslavac. Ne želim previše da pričam o tome. Jedno vreme sam osećao da mi je to potrebno, intuicija mi je to rekla, a takođe sam upoznao ljude koje je verovatno trebalo da upoznam i tako sam postao pravoslavac. Ne mislim više o tome je li mi to bilo suđeno ili nije, to je jednostavno tako", rekao je Jagr u intervjuu u kome je otkrio da je pravoslavac. Kada su mu pomenuli da su pravoslavci uglavnom Rusi, Grci, Srbi i narodi iz Istočne Evrope, reagovao je pozitivno.

"To mi uopšte ne smeta. Makar popravljam moj ruski u crkvi. Nešto smo ga malo učili u školi pod komunizmom, a jezici su nam prililno slični. U našoj crkvi postoji jako posebna grupa ljudi koji vjeruju u nešto i energija koju osjećam tamo je odlična", istakao je on.

Obožava Buša i Regana

Izvor: Deml Ondřej / ČTK / Profimedia

Definitivno nije Jaromir Jagr neko koga možete staviti u kalup. Na dresu nosi broj 68 u spomeni na Praško proljeće i 1968. godinu kada je Sovjetski savez sa tenkovima ušao u prestonicu Čehoslovačke. Kada se proslavio na ledu Jagr je upoznao i brojne političare, a neki su ga oduševili.

"Bio sam srećan kada je Vaclav Havel došao u Vašington posljednji put. Pozvao me je u Bijelu kuću i sjedio sam sa njim za stolom. Na jednoj strani je bila Dagmar Havlova (Havelova supruga prim. aut.), a sa druge predsjednik Buš, sa kojim sam pričao dva sata. Dosta se razumije u sport, bio je čak i vlasnik jednog bejzbol tima u Teksasu. Zna šta se dešava i u hokeju. Buš je na mene ostavio sjajan utisak. imao sam ovakve razgovore i sa Bilom Klintonom, a Ronald Regan me je jednom pozvao kod njega kući. Pomenuo sam američkim medijima da je Regan moj idol i da sam imao njegovu sliku u mom udžbeniku dok smo bili pod komunizmom. Tada mi se zahvalio", ispričao je Jagr.