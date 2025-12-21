logo
Rukometaši Borca pobjedom zaključili 2025. godinu: Derventa samo jednom povela u Banjaluci! 2

Rukometaši Borca pobjedom zaključili 2025. godinu: Derventa samo jednom povela u Banjaluci!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
2

Crveno-plavi savladali Derventu u posljednjoj utakmici u ovoj godini.

RK Borac pobijedio Derventu 29-26 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Rukometaši Borca idu na odmor u dobrom raspoloženju pošto su u posljednjoj utakmici ove godine savladali Derentu rezultatom 29:26.

Iako pobjeda nije previše ubjedljiva, bio je to potpuno zasluženi trijumf Banjalučana koji su gostima iz Dervente dozvolili samo jedno vođstvo na ovoj utakmici.

Vlado Draganić sa devet bodova predvodio je Borac do osme pobjede u sezoni kojom su crveno-plavi izbili na dobu četvrtog mjesta na tabeli Premijer lige BIH, zajedno sa Konjuhom koji takođe ima 17 bodova.

Već na startu pokazali su domaći da žele isključivo pobjedu, nakon vođstva 3:0, otišli su i na „plus pet“ – 7:2. Smanjila je Derventa na tri razlike i upravo to je bio odnos snaga tokom većeg dijele susreta.

Uspjeli su gosti, međutim, u drugom poluvremenu da stignu do izjednačenja, a onda pogotkom nekadašnjeg igrača Borca Milenka Rožića i do prvog vođstva na utakmici (17:16) i tako natjerali Mirka Mikića da pozove tajm-aut.

Minut odmora urodio je plodom, Borac je odmah golom Draganića sa sedam metara izjendačio, a onda preko Ševe vratio vođstvo.

Derventa je još jednom vratila egal, bilo je 20:20, međutim, Banjalučani su odgovorili serijom 3:0 i tako stekli prednost koju nisu ispuštali do kraja susreta.

Sve dileme 90 sekundi prije kraja riješio je mladi Pejanović golom za 29:25, a Rožić je svojim jedanaestim golom na utakmici postavio konačnih 29:26.

Tagovi

RK Borac Rukometna liga BiH Rukomet RK Derventa

Ja

Dobro pomjerena tekma, pametno, jedva, pitajte ko zna kako treba.

Bl

Bravo

