Lalatović: Svako veče sanjam 50.000 Pazaraca na ulicama 1

Lalatović: Svako veče sanjam 50.000 Pazaraca na ulicama

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
1

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović ima ogromnu želju da sa svojim timom izbori Evropu i da bude veliko slavlje na ulicama grada.

FK Novi Pazar će u nedjelju od 13 časova igrati protiv Čukaričkog za petu pobedu u nizu i da dodatno učvrsti svoju četvrtu poziciju na tabeli Superlige. Svakim bodom koji osvoji, ekipa Nenada Lalatovića približava se plasmanu u Evropu. Da bi se to dogodilo, njegov tim mora da ostane u četiri najbolje plasirana tima u Superligi, jer će četvrto mjesto voditi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu ako Kup Srbije osvoje Zvezda ili Vojvodina, a ne Jedinstvo Ub ili Grafičar.

"Cilj nam je bio da stabilizujemo plej-of, a ako dođe Evropa, to će igračima biti nagrada za njihov rad i za to kako igraju za naš Novi Pazar. Biće heroji još veći nego prošlog puta kada su bili tu Ljajić, Opara, Sise. Sad tih igrača nema, ovo je novi Pazar i niko nam nije davao šanse", rekao je Lalatović na konferenciji za novinare.

"Sanjam to, svako veče kada legnem zamišljam šta bi se desilo u gradu kad bismo izborili Evropu, nisam to doživio, možda bi bilo i 50.000 ljudi da se tako nešto desi. Biće baš teško, ali idemo od utakmice do utakmice. I najviše volim kad vidim svoje igrače kako se druže, i treba da nastavimo da letimo ka zvezdama i da držimo pobednički ritam", naglasio se.

Da li će se borba za Evropu voditi između Pazara i petoplasiranog Železničara? Trenutna razlika među ta dva tima je samo tri boda.

"Mislim da neće, uvijek iz drugog plana može da dođe Radnički 1923. Ako Čukarički veže tri-četiri pobjede zaredom može da se priključi. Biće žestoka borba i ubijeđen sam da je nećemo voditi samo mi i Železničar, ali moji igrači ne smiju da se opterete Evropom."

Jaaa

Zreo za Guberevac

Čitaoci reporteri

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

